Делът на доставките на петрол от Русия за Индия се е увеличил до 45% през юни от 44% през май. Това показват данните на аналитичната агенция Kpler, изнесени от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в нейния доклад от август, пише "Комерсант".

Според доклада относно доставките на петрол за Индия, други 18% от доставките за юни са дошли от Ирак, а 12% - от Саудитска Арабия. Същевременно общият внос на петрол в Индия през юни леко се е понижил с 2% спрямо май, до 4,86 барела на денонощие, което се случва за първи път от пет месеца.

Делът на руския петрол при вноса в Китай през юни е спаднал символично до 17%, спрямо 18% за май, но също продължава да е най-високият. Саудитска Арабия за юни заема второ място по дял на доставките за Китай - 16%,спрямо 11,6% през май, т.е. има значително нарастване.

Освен това, на Малайзия за юни се падат 14% от вноса в Китай, в сравнение с 10,9% през май, което също е голямо нарастване, а на Ирак - 10%, спрямо 11,5% за предходния месец.

При това, общият внос на петрол в Китай се е увеличил до 12,2 милиона барела на ден през юни, което е най-високото ниво за 22 месеца.

От доклада на ОПЕК също така става ясно, че Русия е увеличила добива на петрол през юли до 9,12 милиона барела на денонощие, което е с 98 хил. барела на денонощие повече, отколкото през юни.