За първите 9 месеца (януари-септември) на 2025 г. като цяло има спад на търговията между Русия и Китай спрямо същия период на миналата година, като спад на показателя на годишна база има и за всяко от трите тримесечия.

Спадът в търговския оборот между Русия и Китай през първите три тримесечия на 2025 г., в сравнение с рекордните нива от 2024 г., се дължи основно на пазарните условия и "негативни външни фактори", коментира преди дни в Пекин първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров по време на заседанието на руско-китайската междуправителствена комисия, пише "Ведомости".

А Главната митническа служба на Китай съобщи, че търговският оборот между Русия и Китай общо за трите тримесечия от началото на годината, е намалял във финансово изражение с 9,4% в сравнение със същия период на 2024 г. - до 163,62 милиарда долара.

По-конкретно, износът от Китай за Русия през този период е намалял с 11,3% до 73,57 милиарда долара, а износът от Русия за Китай е спаднал със 7,7%, до 90,05 милиарда долара. Докато за цялата 2024 г., търговията между Китай и Русия достигна рекордните 244 милиарда долара.

Русия започва производство на портативни устройства за откриване на дронове

Русия започва производство на портативни устройства за откриване на дронове

Какви са качествата на устройствата

Във финансово изражение, Китай изнася за Русия основно: автомобили, специална техника, електроника, оборудване и текстил.

Основните във финансово изражение стоки, които Русия изнася за Китай, са петрол, природен газ и въглища, следвани от: мед, руда, дървен материал, течни горива и морски продукти.

Стойността на доставките само на енергоносители от Русия за Китай за периода януари-септември 2025 г., по данни на Главната митническа служба на Китай, е общо 59 милиарда долара (намаление на годишна база с 18,9%, или 14 милиарда долара).

По-специално, обемът на вноса на петрол в Китай от Русия за първите девет месеца на 2025 г. е намалял с 8,1% до 74,04 милиона тона, обаче във финансово изражение спадът е с 21%. Цените на суровия петрол сорт Brent за същия период са се понижили с 14%. Спадът на цените, едновременно със свиване на обемите, е повлиял на търговския оборот между двете страни като цяло, смята Олга Беленкая, финансов анализатор от финансовата група "Финам".

Въпреки санкциите: Съвместното с Русия строителство в Китай на две АЕЦ продължава

Въпреки санкциите: Съвместното с Русия строителство в Китай на две АЕЦ продължава

Страните се договориха при това да задълбочават сътрудничеството си в енергетиката