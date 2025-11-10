За първите 9 месеца (януари-септември) на 2025 г. като цяло има спад на търговията между Русия и Китай спрямо същия период на миналата година, като спад на показателя на годишна база има и за всяко от трите тримесечия.

Спадът в търговския оборот между Русия и Китай през първите три тримесечия на 2025 г., в сравнение с рекордните нива от 2024 г., се дължи основно на пазарните условия и "негативни външни фактори", коментира преди дни в Пекин първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров по време на заседанието на руско-китайската междуправителствена комисия, пише "Ведомости".

А Главната митническа служба на Китай съобщи, че търговският оборот между Русия и Китай общо за трите тримесечия от началото на годината, е намалял във финансово изражение с 9,4% в сравнение със същия период на 2024 г. - до 163,62 милиарда долара.

По-конкретно, износът от Китай за Русия през този период е намалял с 11,3% до 73,57 милиарда долара, а износът от Русия за Китай е спаднал със 7,7%, до 90,05 милиарда долара. Докато за цялата 2024 г., търговията между Китай и Русия достигна рекордните 244 милиарда долара.

Във финансово изражение, Китай изнася за Русия основно: автомобили, специална техника, електроника, оборудване и текстил.

Основните във финансово изражение стоки, които Русия изнася за Китай, са петрол, природен газ и въглища, следвани от: мед, руда, дървен материал, течни горива и морски продукти.

Стойността на доставките само на енергоносители от Русия за Китай за периода януари-септември 2025 г., по данни на Главната митническа служба на Китай, е общо 59 милиарда долара (намаление на годишна база с 18,9%, или 14 милиарда долара).

По-специално, обемът на вноса на петрол в Китай от Русия за първите девет месеца на 2025 г. е намалял с 8,1% до 74,04 милиона тона, обаче във финансово изражение спадът е с 21%. Цените на суровия петрол сорт Brent за същия период са се понижили с 14%. Спадът на цените, едновременно със свиване на обемите, е повлиял на търговския оборот между двете страни като цяло, смята Олга Беленкая, финансов анализатор от финансовата група "Финам".