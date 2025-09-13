Изграждането на новия газопровод "Силата на Сибир - 2" може да помогне на Москва да компенсира отказа на Европа да купува руски газ, а Пекин би могъл да намали зависимостта си от доставките на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати, пише Bloomberg.

Реализацията на проекта за газопровода "Силата на Сибир - 2" не само ще засили икономическите връзки между Русия и Китай, но и потенциално би могла да промени глобалните вериги за доставки на газ през следващото десетилетие, пише Bloomberg.

За Русия новият газопровод е възможност да компенсира част от загубите, заради спирането на доставките на газ за Европа след началото на военните действия в Украйна, отбелязва агенцията. Освен това, изграждането на нов газопровод може да донесе допълнителни ползи за руската икономика - поради увеличеното търсене на руския пазар на труда.

Китай, от своя страна, ще има възможност да хеджира рисковете, свързани с покупката на втечнен природен газ (LNG), където Съединените щати имат доминираща роля на международния пазар.

Според оценки на Bloomberg, когато "Силата на Сибир - 2" влезе в експлоатация с пълния си капацитет, обемът на доставките ще бъде еквивалентен на една трета от руския износ на газ за Европа преди санкциите. Според изчисленията на агенцията, доставките по новия газопровод и разширяването на съществуващите маршрути ще задоволят потребностит на Китай за над 40 милиона кубически метра втечнен природен газ годишно.

Макар че "Силата на Сибир - 2" ще стане източник на евтин газ, за ​​Китай това ще е по-скоро "приятно" (или "добре дошло"), отколкото "необходимо" съоръжение, отбелязва Bloomberg. Агенцията напомня, че напоследък растежът на потреблението на газ в Китай се забави значително, тъй като в енергийния баланс на страната все по-голям дял заемат въглищата и възобновяемите енергийни източници.

Припомня се, че проектирането на "Силата на Сибир - 2" започна още през 2020 г., а през май 2023 г. руското правителство одобри споразумение за доставки на газ за Китай по газопровода. Обаче преговорите между страните се проточиха, тъй като, както писаха някои медии тогава, Пекин е поискал газът да се доставя в страната на цени почти колкото за руските потребители.

Преди дни "Газпром" съобщи, че съгласно новото споразумение с Китай, доставките по втория газопровод ще се осъществяват в продължение на 30 години в обеми от 50 милиарда кубически метра годишно. Освен това, доставките по "Силата на Сибир" ще бъдат увеличени от 38 милиарда на 44 милиарда кубически метра годишно, а по "Източния маршрут" - от 10 милиарда на 12 милиарда кубически метра годишно.

При подписването на обвързващия меморандум включващ строителството на "Силата на Сибир - 2", ръководителят на руската енергийна компания Алексей Милер отбеляза, че "- ". По думите му, същевременно цената на доставките за Китай ще бъде по-ниска, отколкото (беше) за Европа. Китайската страна засега не е коментирала договореностите.