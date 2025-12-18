Инвестиционната група Sport Republic е прекратила разговорите за евентуално участие в капитала на ПФК "Левски" София. От компанията уточняват, че решението не е свързано със спортното или финансовото състояние на клуба, а с несъвместимост между стратегическите модели на двете страни.

Според позицията на Sport Republic, ръководството на "Левски" не разглежда клуба като част от много-клубна структура - модел, който е в основата на инвестиционната стратегия на групата. Това е направило невъзможно постигането на споразумение, въпреки конструктивните разговори.

От компанията подчертават, че "Левски" се намира в стабилна организационна и спортна позиция и изразяват уважение към избора на клуба да запази самостоятелния си модел на управление. Sport Republic заявява, че остава ангажирана с инвестиции във футболни проекти, но само при ясно съответствие със своята дългосрочна стратегия.