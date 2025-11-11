Американският инвестиционен фонд Apollo Global Management придобива дял от 57% във футболния "Атлетико Мадрид", оценявайки клуба на около 2,5 млрд евро, предава El País. Сделката, която трябва да бъде финализирана през първото тримесечие на 2026 г., е най-мащабната продажба на футболен клуб в Испания до момента, потвърдиха от двете страни.

Досегашният изпълнителен директор Мигел Анхел Хил Марин и президентът Енрике Сересо ще запазят позициите си, макар и вече като миноритарни акционери. Сред сегашните съсобственици, чиито дялове ще бъдат разредени, са и Ares Management и Quantum Pacific на израелския инвеститор Идан Офер.

Apollo навлиза в клуба чрез подразделението Apollo Sports Capital (ASC), което се определя като дългосрочен стратегически инвеститор в спорта, медиите и развлеченията. Фондът управлява активи за над 1 трилион долара и вече има участия в тенис турнира Mutua Madrid Open.

Компанията заяви, че ще внесе нов собствен капитал в клуба чрез увеличение на капитала до края на сезон 2025/2026 г. Средствата ще бъдат насочени към подсилване на спортния състав и към ключовия проект на "Атлетико" - изграждането на "Града на спорта" около клубния стадион Cívitas Metropolitano. Комплексът, който включва спортни и развлекателни зони, се оценява на около 800 млн. евро и трябва да бъде завършен до 2027 г.

"Apollo Sports Capital е партньор, който уважава историята и идентичността на клуба, но същевременно носи ресурс и визия за следващата глава от нашето развитие", коментира Мигел Анхел Хил Марин, цитиран от El País.

"Атлетико Мадрид е една от най-големите спортни институции в Европа", допълва Робърт Гивон, партньор в Apollo. "Нашата цел е да подкрепим текущото ръководство, инвестициите в отбора и местната общност."

С влизането на Apollo приключва 33-годишната ера на фамилията Хил, която пое контрола над клуба през 1992 г., след преобразуването му в акционерно дружество. Под управлението на Мигел Анхел Хил и треньора Диего Симеоне, "Атлетико" постигна финансово и спортно израстване - от оборот под €120 млн. през 2011 г. до рекордни €425 млн. през 2024 г., като заема място сред 20-те най-доходоносни клуба в Европа, според класацията на Deloitte.

Американският фонд Apollo Global Management има непряко присъствие в България чрез партньорства с AG Capital. През последните години Apollo участва в няколко сделки за придобиване на необслужвани кредити (NPL портфейли) от ОББ и Пощенска банка, като партньор е българската Atland Investments, част от българската група.

Чрез Lion's Head, дъщерно дружество, AG Capital е собственик на пeт oфиcни cгpaди c oбщa плoщ 235 хил. ĸв.м. Двe са в Coфия - "Полиграфия офис център" и "Meгaпapĸ". Другите три са в румънската столица Бyĸypeщ - част от комплекса Оrеgоn Раrk.

Част от портфолиото на компанията са и логистични паркове в София, Варна и Русе.