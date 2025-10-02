След дълги дебати Общинският съвет на Милано одобри продажбата на историческия стадион "Джузепе Меаца" (Сан Сиро) и прилежащия район на Интер и Милан за €197 милиона. Сделката включва плащане на 2 вноски, обезпечени с банкова гаранция, като общината участва с €22 милиона, което увеличава общата стойност на операцията над €210 милиона.

Сделката бележи финал на 6-годишен процес и осигурява старта на нов стадион и развлекателно-комерсиален комплекс с инвестиция от €1,2 милиарда. Мегапроектът ще бъде финансиран изцяло от двата клуба и техните американски собственици - фондовете Oaktree и Redbird.

Комплексът ще обхваща 281 000 кв. м и ще включва търговски площи, офиси, хотели и музей, както и, разбира се, нов стадион с капацитет от 71 500 зрители.

Ключов етап е финализирането на сделката в срок до 10 ноември, за да се избегнат регулаторни ограничения върху разрушаването на сегашния стадион, пишат италиански медии.

Строителството на новото съоръжение е планирано да започне през 2027 година, като целта е стадионът да бъде открит през 2031 г. Едва тогава ще бъде даден старт на разрушаването на "Меаца", чиято прогнозна стойност възлиза на €80 милиона.

Легендарното съоръжение все пак ще остане след себе си - около 9% от сегашната му структура, включително част от югоизточния ъгъл и Curva Sud, ще бъдат съхранени като исторически елемент в новия комплекс.

Проектът е стратегически за Милано, тъй като новата арена трябва да бъде готова за Евро 2032. Очаква се комплексът да стимулира икономическата активност в града, включително туризъм, търговия и работни места, и да превърне района в най-големия търговски център в Италия до 2035 г.