Често фитнес индустрията в България се подценява. Навярно защото според всякакви изследвания се оказва, че българинът не спортува. Все пак според проучването MultiSport Index през 2024 г. 27% или около 1,2 млн. от хората в страната спортуват активно поне веднъж в седмицата. Макар и бавно, забелязва се, че този процент се увеличава - през 2019 г. той е бил едва 20 на сто.

А причините са свързани с желанието за по-здравословен начин на живот, подобряване на външния вид, превенция на различни заболявания, както и по-добра информираност за ползите от спорта. Не малка причина е и подобряване на материалната база на залите за спорт и увеличаването им, което е обвързано и със засиленото търсене от страна на хората.

Конкретно при фитнес залите, които са не само място за вдигане на тежести и любуване на собствената си фигура в огледалото, но и място за групови тренировки, йога, така известния в момента пилатес и още, и още.

Увеличаващият се брой на залите се наблюдава както в столицата, но и в по-големите градове. Пловдив не прави изключение от тази тенденция. А през последните 10 до 15 месеца секторът се разви изключително бурно. Отвориха множество обекти на големи вериги, както и се появиха нови местни играчи.

Основното наблюдение е, че малките квартални и не добре оборудвани зали отстъпват на по-големи и заредени обекти от по 1000 кв. м и нагоре. "Инвазията" започна в края на 2024 г., когато софийската верига Pulse oтвори втория си спортен клуб под тепетата, който е разгърнат на около 4500 кв. м площ, разпределени на три нива. Освен основната зала за фитнес, има по-малки за групови и индивидуални тренировки, както и СПА център, с какъвто се отличават повечето обекти на веригата. Първата ѝ зала в Пловдив отвори врати още преди десетина години.

В началото на 2025 г. отвориха една след друга две зали в района на магазин "Айко" и "околовръстното" на район "Тракия", като и двете са на местни собственици. Първа бе Vitality Gym, която е една идея по-малка и "бутикова", но пък с приятна обстановка и удобства за посетителите ѝ. Малко след нея отвори врати за спортуващи Fitness House, разположена на три етажа в пустееща новопостроена сграда на входа на Пловдив от към "Асеновградско шосе". Със своите около 3000 кв. м тя е доста по-голяма и разполага с отделни зони за бокс, различни групови и индивидуални тренировки.

В края на юни врати отвори и друга зала на местен играч - Kamenitza Pool & Gym. Тя се намира в комплекса на мястото на емблематичната за Пловдив пивоварна "Каменица". Както се разбира от името ѝ освен с фитнес зона разполага още с 25-метров басейн и СПА зона.

Друг обект, който отвори през 2025 г. (октомври), е втората зала на софийската WestGym. Първата стартира работа още през 2022 г. отново в района на "Айко" и "Асеновградско", който след откриването на втория Pulse и Fitness House, се насити с фитнеси. За разлика от първата (1000 кв. м) новата зала се намира в новооткрития в район "Южен" ритейл парк Park Maxx и е разположена на близо 3000 кв. м фитнес площ. Разполага както с огромна основна зала (1500 кв. м фитснес зона + 200 кв. м кросфит пространство), така и с по-малки за групови тренировки и пилатес.

"Капацитетът на първата зала ни стана малък. Интересът в Пловдив последните години расте много по-бързо, отколкото очаквахме", обясни пред Money.bg малко след откриването нуждата от втора зала Атанас Крушков, един от тримата съдружници в пловдивските обекти на веригата. Според него спортуващите се насочват в по-големи зали, защото искат да тренират в нови и поддържани обекти, като оборудването също е от голямо значение.

Малко след WestGym в "Южен" и то отново в ритейл парк отвори врати нов обект на софийската "Атлетик". С него залите в Пловдив продължиха да са три, защото по същото време след неразбирателство с дългогодишните наемодатели първата им зала в града (в Plovdiv Plaza Mall) затвори врати. За Money.bg Светослав Чанков, един от съдружниците във веригата, обясни, че новата зала в ритейл парк "Райнов" е разположена на 1300 кв. м площ, а инвестицията е от 1,2 млн. лв.

Той разкри, че тази в отворилата в средата на декември зала в Международен панаир Пловдив е 2,7 млн. лв. Тя е разположена на площ от 1600 кв. м, от които 1200 кв. м е фитнес зоната. Там веригата си партнира със зала за катенере на закрито "Моментум", чиито обект е втори за страната след този в София. Под тепетата катерачната площ е малко над 2000 кв. м.

"Атлетик Plovdiv Plaza ще бъде преместен в стадион "Христо Ботев", като там имаме 1550 кв. м квадратура и планувана инвестиция от 1 млн. лв.", разкри още Чанков. Очакванията бяха откриването също да бъде през 2025 г., но по всичко личи, че ще е в началото на настоящата. След нейното откриване локациите на "Атлетик" под тепетата ще нараснат до цели пет, след като през 2024 г. отвори техен обект и в район " Западен". За него Чанков обясни, че "West Point надмина очакванията ни. Клубът се разработи за рекордно кратко време и сме много доволни от резултатите."

Амбициите на "Атлетик" са да продължат да откриват нови зали в Пловдив, където според съдружника във веригата секторът "се развива много бързо и конкуренцията става все по-осезаема." През 2026 г. "Атлетик" ще открие и първата си зала зад граница, като Скопие в Северна Македония ще е първата локация, но не и единствената.

Отново през есента в Пловдив отвори втория обект на друга софийска верига - Next Level. Първият отвори в края на 2024 г. в район "Западен" и е разположен на около 1000 кв. м площ. Новият е в Plovdiv Plaza Mall, в който бе и първия в града "Атлетик". Пред Money.bg Цветелина Трендафилова, изпълнителен директор на веригата, посочи, че новата зала е с 1200 кв. м площ и "разполага с фитнес зона, функционална и бокс зона, зала за групови занимания, съблекални, парна баня и сауна."