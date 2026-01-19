Първата сграда в България, строена специално като киносалон; емблематичен банков офис; доскорошната пловдивска централа на ДЗИ и голям търговски център - това са някои от най-разпознаваемите недвижими имоти в града под тепетата, които търсят новите си собственици.

Цените им са в милиони евро, като в някои случаи опитите за продажба са от години, докато в други пазарният дебют е съвсем скорошен.

"Екселсиор" води по цена

Цели 8 милиона евро струва търговският комплекс "Екселсиор" в централната част на Пловдив, пише в свой материал TrafficNews. Това е и сградата с най-дълга и интересна история сред топ предложенията.

Замислен като киносалон още в края на XIX век, "Екселсиор" отваря врати през 1906 г., пише в "Енциклопедия на Пловдив". Идеята е на тогавашния италиански управител на тютюневата фабрика "Български орел", а архитектурата е вдъхновена от френските кина.

Снимка 748367

Източник: Mams.bg

През 1923 г. киното минава в български ръце и си връща блясъка. След 1944 г. то е преименувано на "Христо Ботев", а по-късно прожекциите се преместват от него.

В началото на новия век идва частен собственик и започва голям ремонт, след който остава само фасадата - зад нея вместо кино през 2001 г. се появява универсален магазин, в който обаче са експонирани и открити при работата останки от Римския стадион.

Сега се продават около 3500 кв.м търговска площ, като според брокери тя е подходяща за големи търговски вериги, ресторанти, food court, хостел или за модерния в момента формат на комбиниран търговско-туристически проект.

Какво е бъдещето пред "Минералбанк"

Друга сграда, замислена изначално със специфично предназначение, е тази на ул. "Йосиф Шнитер", известна дълги години като "Минералбанк".

Построена по време на банковия бум от 90-те, тя влиза в експлоатация през 2000 г. - когато много от кредитните институции (между които - и самата "Минералбанк") вече са в историята след зрелищни фалити. В нея последно имаше клон на "Пощенска банка".

Снимка 748369

Източник: Google Street View

"Това е класически пример за институционална сграда от епохата на банковия бум след 90-те - масивна конструкция, високи помещения, централен оберлихт и функционална логика, съобразена с изискванията за сигурност", коментира местен архитект пред онлайн изданието.

Затова и се смята, че преустройството в жилищна сграда ще е от трудно до невъзможно, но значително по-вероятно е да видим трансформация в административен център, бутиков хотел или търговски център.

Цената е 2,68 млн. евро, като от няколко месеца се търсят купувачи.

Старият дом на ДЗИ търси нови собственици

Старата централа на ДЗИ в Пловдив срещу паметника на Съединението също се продава от малко повече от месец - за 3,8 млн. евро.

Застрахователната компания откри през септември нов голям и модерен пловдивски офис и се премести от сградата, която обитаваше години наред.

Снимка 748368

Източник: Google Street View

Локацията ѝ (ул. "Петко Каравелов" 21) е на метри от главната пешеходна улица на града, а на партер, 6 етажа и сутерен има общо 2376 квадратни метра площ. Може и да се надстрои с още един етаж с площ от 375 квадрата, става ясно от обявата.

Като варианти за използването ѝ се предлага обособяване на отделни помещения, в т.ч. и като AirBnb. "Имотът също е подходящ за клиника, хотел, офис и други търговски дейности", пишат от агенцията за недвижими имоти.

"Деком" - епизод пореден

Вече повече от 5 години нов собственик си търси търговският център "Деком" на бул. "Брезовско шосе". Въведен в експлоатация през 2009 г., той е с над 50 магазина, 30 офиса, складове, заведения, голям паркинг и т.н.

Говорим за общо почти 15 000 кв.м площ - при това близо до Международния панаир и до Северната промишлена зона на Пловдив.

Снимка 748366

Източник: БАКБ

Търговският център обаче има немалко проблеми през последните години. На фона на запори, задължения към НАП на собствениците и опити на ЧСИ да намерят купувач чрез публична продан, сега Българо-американска кредитна банка продава обекта за 7,2 млн. евро без ДДС.