"Когато клиентите видят покачване на цените, стават още по-активни." С този лаконичен, но точен анализ лицензираният оценител и консултант Дафина Гудова от "Арис Брокер" описва пазара на жилища в Пловдив през 2024-2025 г. Почти 20 години опит в сектора ѝ дават широк поглед - от централните квартали, през Mall Plovdiv и Пещерско шосе, до новите проекти на север от Марица.
Динамична година, но с леко "вдишване" в края ѝ
Пазарът започва 2025 г. с много силна активност, обяснява Гудова, но през есента се усеща "леко затишие", характерно и за други големи градове.
Причината е комбинация от:
-
очакването за въвеждане на еврото;
-
инфлацията;
-
сезонността на сделките;
-
хората купуват превантивно, за да не плащат повече след месеци.
"Хората се страхуваха, че с еврото имотите ще станат недостъпни. Това подхрани покупките през лятото", казва тя.
Колко струва новото строителство в Пловдив
Цените в Пловдив вече са в диапазон 1300-1700 евро/кв.м за стандартни проекти. При топ-локациите картината е различна:
-
около Mall Plovdiv - 1700 до 2200 евро/кв.м., едни от най-силно търсените жилища, с доминация на купувачи за собствено ползване.
-
"Пещерско шосе" и Гребна база - 1500-1700 евро/кв.м., но инфраструктурните проблеми остават.
-
район "Тракия" - 1500-1600 евро/кв.м., с още свободни терени и големи комплекси, които променят вида на квартала.
-
район "Южен" (кв. "Остромила"/кв. "Беломорски") - 1300-1400 евро/кв.м., с изравняване спрямо по-скъпите райони.
"Разликите между кварталите се стопиха. Преди две години имаше много по-голямо разслоение."
Източник: money.bg
Северът - новата посока, в която Пловдив расте
Гудова е категорична: най-сериозният потенциал е на север от Марица, където по Пазарджишко шосе вече се развиват затворени комплекси с вътрешна инфраструктура и ниско застрояване.
"Пазарджишко шосе е широка пътна артерия - достига се до центъра много по-бързо, отколкото от някои южни квартали."
Тя обръща внимание и на един проект, за който "в града се говори от години" - около Гара Филипово, който според нея може да се превърне в "сериозен нов квартал с визия".
Кой купува: IT специалисти, млади семейства и преселници
Пазарът в момента се движи от млади хора с добри доходи, основно от IT сектора или професии, които позволяват работа от разстояние. "Средата им е важна. Търсят модерни комплекси и качествено изпълнение. Това вече е различен тип клиент."
Търсенето идва не само от местни:
-
софиянци, които "сменят динамиката с по-добро качество на живот";
-
българи от малките градове;
-
българи в чужбина, които купуват за инвестиция;
-
турски граждани и българи от Турция, които търсят сигурност и спокойствие.
Спекулантите? "Тях вече ги няма. На пазара се появяват предимно обзаведени имоти, купени преди две-три години и готови за отдаване или препродажба."
Вторичният пазар: панелите държат високи цени
Панелните жилища в Тракия стигат 1600-2000 евро/кв.м, което на пръв поглед изглежда изненадващо, но обяснението е просто: "Панелът има голяма чиста площ. Работим върху реалната квадратура, затова цената на квадрат изглежда висока."
Наемите - стабилни, с пик в края на лятото
Наемният пазар е активен особено август-октомври:
-
ново строителство, двустайни - 800-1100 лв.
-
висок клас около Медицинския университет - около 600 евро
-
тристайни в "Хр. Смирненски" - 1300-1400 лв.
Какво предстои през 2025-2026 г.?
След бъдещото въвеждане на еврото може да има кратко успокояване, но не и спад, смята Гудова. "Докато хората се убедят, че всичко е нормално, ще има леко изчакване. Но банките са ликвидни, кредитите - достъпни, миграцията към големите градове - силна."
Районите с най-голям потенциал според нея:
-
Пазарджишко шосе
-
районът около Гара Филипово
-
външните зони с бърз достъп до града.
"Пловдив ще продължи да привлича хора"
В края на разговора Гудова обобщава: "Пловдив е красив град, град с история. Това винаги ще води хората към него - някои ще дойдат да живеят тук, други ще инвестират."
Целия разговор може да гледате във видеото към статията, както и в YouTube.