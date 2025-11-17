"Когато клиентите видят покачване на цените, стават още по-активни." С този лаконичен, но точен анализ лицензираният оценител и консултант Дафина Гудова от "Арис Брокер" описва пазара на жилища в Пловдив през 2024-2025 г. Почти 20 години опит в сектора ѝ дават широк поглед - от централните квартали, през Mall Plovdiv и Пещерско шосе, до новите проекти на север от Марица.

Динамична година, но с леко "вдишване" в края ѝ

Пазарът започва 2025 г. с много силна активност, обяснява Гудова, но през есента се усеща "леко затишие", характерно и за други големи градове.

Причината е комбинация от:

очакването за въвеждане на еврото;

инфлацията;

сезонността на сделките;

хората купуват превантивно, за да не плащат повече след месеци.

"Хората се страхуваха, че с еврото имотите ще станат недостъпни. Това подхрани покупките през лятото", казва тя.

Колко струва новото строителство в Пловдив

Цените в Пловдив вече са в диапазон 1300-1700 евро/кв.м за стандартни проекти. При топ-локациите картината е различна:

около Mall Plovdiv - 1700 до 2200 евро/кв.м., едни от най-силно търсените жилища, с доминация на купувачи за собствено ползване.

"Пещерско шосе" и Гребна база - 1500-1700 евро/кв.м., но инфраструктурните проблеми остават.

район "Тракия" - 1500-1600 евро/кв.м., с още свободни терени и големи комплекси, които променят вида на квартала.

район "Южен" (кв. "Остромила"/кв. "Беломорски") - 1300-1400 евро/кв.м., с изравняване спрямо по-скъпите райони.

"Разликите между кварталите се стопиха. Преди две години имаше много по-голямо разслоение."

Източник: money.bg

Северът - новата посока, в която Пловдив расте

Гудова е категорична: най-сериозният потенциал е на север от Марица, където по Пазарджишко шосе вече се развиват затворени комплекси с вътрешна инфраструктура и ниско застрояване.

"Пазарджишко шосе е широка пътна артерия - достига се до центъра много по-бързо, отколкото от някои южни квартали."

Тя обръща внимание и на един проект, за който "в града се говори от години" - около Гара Филипово, който според нея може да се превърне в "сериозен нов квартал с визия".

Кой купува: IT специалисти, млади семейства и преселници

Пазарът в момента се движи от млади хора с добри доходи, основно от IT сектора или професии, които позволяват работа от разстояние. "Средата им е важна. Търсят модерни комплекси и качествено изпълнение. Това вече е различен тип клиент."

Търсенето идва не само от местни:

софиянци, които "сменят динамиката с по-добро качество на живот";

българи от малките градове;

българи в чужбина, които купуват за инвестиция;

турски граждани и българи от Турция, които търсят сигурност и спокойствие.

Спекулантите? "Тях вече ги няма. На пазара се появяват предимно обзаведени имоти, купени преди две-три години и готови за отдаване или препродажба."

Вторичният пазар: панелите държат високи цени

Панелните жилища в Тракия стигат 1600-2000 евро/кв.м, което на пръв поглед изглежда изненадващо, но обяснението е просто: "Панелът има голяма чиста площ. Работим върху реалната квадратура, затова цената на квадрат изглежда висока."

Наемите - стабилни, с пик в края на лятото

Наемният пазар е активен особено август-октомври:

ново строителство, двустайни - 800-1100 лв.

висок клас около Медицинския университет - около 600 евро

тристайни в "Хр. Смирненски" - 1300-1400 лв.

Какво предстои през 2025-2026 г.?

След бъдещото въвеждане на еврото може да има кратко успокояване, но не и спад, смята Гудова. "Докато хората се убедят, че всичко е нормално, ще има леко изчакване. Но банките са ликвидни, кредитите - достъпни, миграцията към големите градове - силна."

Районите с най-голям потенциал според нея:

Пазарджишко шосе

районът около Гара Филипово

външните зони с бърз достъп до града.

"Пловдив ще продължи да привлича хора"

В края на разговора Гудова обобщава: "Пловдив е красив град, град с история. Това винаги ще води хората към него - някои ще дойдат да живеят тук, други ще инвестират."

Целия разговор може да гледате във видеото към статията, както и в YouTube.