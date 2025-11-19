Жилищният пазар в Испания традиционно е подвластен на сезонността. След по-вялото лято септември обичайно носи оживление - а тази година скокът е впечатляващ, предава El País. Данните на Националния статистически институт (INE) показват 63 794 покупко-продажби на жилища - най-високата стойност за този месец, откакто се водят записи вече 18 години.

Този рязък подем заличава слабия август, когато пазарът регистрира най-ниските си резултати от пандемията насам, и връща месечния обем над средните 59 хил. сделки от началото на годината. Така септември носи месечно увеличение от 33,7% и годишен ръст от 3,8%.

В цялата статистическа серия няма друг септември, който да се доближава до сегашния. Сделките са с 2322 повече спрямо миналата година, която също беше силна, и надминават предишния рекорд от 2007 г. Септемврийските резултати дори са двойно по-високи от показателите през 2015 г., когато сделките едва надхвърляха 30 хил.

Според Хосе Мария Алфаро, председател на Федерацията на имотните асоциации (FAI), този ръст показва "здравината и устойчивостта на пазара", въпреки високите цени и ограниченото предлагане. Той свързва подема с активната нова строителна продукция и липсата на достатъчно опции за наем, което тласка много домакинства към покупка. "Сделките растат, но жилищата не достигат - особено в големите градове, което поддържа натиска върху цените", казва той.

Паралелно с това нови данни на портала Pisos.com показват, че пазарът не просто е динамичен, а и силно поляризиран. Почти 30% от всички обяви са за жилища под 150 000 евро, докато над 22% са за имоти над 500 000 евро. Така крайните сегменти - най-евтините и най-скъпите жилища - оформят над половината от пазара (52,3%). Тази структура ясно показва, че бюджетът, а не локацията, е водещият фактор при покупката.

Данните на INE за пореден път потвърждават доминацията на пазара на стари жилища, които представляват 78,3% от всички сделки. Продажбите на ново строителство държат 21,7%, а социалните жилища бележат леко възстановяване спрямо август - 1239 повече продажби. "След кратка корекция показателите отново се подобряват. Ръстът е по-умерен от миналогодишния, но остава на исторически нива", посочва Феран Фонт, директор на изследванията в Pisos.com.

По региони Андалусия води класацията с 19 303 сделки, следвана от Валенсия (15 514), Каталуния (13 864) и Мадрид (12 212). Но именно регионалните разлики подчертават колко контрастен е пазарът. В Арагон цели 60,6% от жилищата струват под 150 хил. евро - най-високият дял на достъпни имоти в страната. На противоположния полюс са Балеарските острови, където 67,3% от офертите надхвърлят 500 хил. евро. Ако разгледаме провинциалните столици, Самора е най-достъпният град (60,2% от жилищата под 150 хил. евро), докато Сан Себастиан е абсолютният ценови лидер - 62,5% от имотите струват над половин милион.

Тази карта на достъпността кореспондира с наблюденията за вътрешна миграция: все повече купувачи изместват търсенето към вътрешността на страната, където бюджетните опции са значително повече, а натискът върху цените - по-нисък. Това обяснява и ръста на продажбите в региони като Кастилия-Ла Манча, която през септември отбеляза един от най-големите си месечни скокове.

Въпреки силния септември големият проблем на пазара остава същият: новото строителство не успява да настигне търсенето. Испания е стартирала най-много нови строежи от 2018 г. насам, но завършените проекти намаляват. Според Банката на Испания жилищният дефицит вече надхвърля 600 хил. имота - структурна липса, която подхранва поскъпването и прави достъпността все по-трудна.

Ситуацията е толкова сериозна, че омбудсманът е съобщил за 822 подадени жалби през 2024 г. за затруднен достъп до жилище и призова националните и регионалните власти да увеличат публичния жилищен фонд, особено предназначения за наем. Недостигът на публични жилища - едва малко над 3% от общия парк - вероятно няма да промени тенденцията в сделките до края на годината. "Кумулативните данни за 2024 г. продължават да растат и се приближават към 710 хил. сделки", прогнозира Феран Фонт.

Освен засиленото търсене и слабия наемен пазар Алфаро допълва още един фактор: много жилища, давани под наем, се прехвърлят към продажби. "За да бъде този подем устойчив, трябва повече налични жилища, които да спрат ценовия натиск, както и координирана политика между националните, регионалните и местните власти", заключава той.