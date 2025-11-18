Бюджетът остава ключовият фактор при покупка на жилище в Испания (а и не само - за справка големите градове в България) - локацията няма особено значение, ако имотът е извън финансовите възможности на купувача, предава El País. Затова общата картина на пазара е важна: данни от портала pisos.com показват, че най-евтините жилища (под 150 000 евро) и най-скъпите (над 500 000 евро) заемат половината от всички оферти. Приблизително 3 от 10 имота попадат в най-ниския ценови сегмент, докато около 2 от 10 са в най-високия.

Проучването разделя пазара в четири ценови категории: под 150 хил. евро; между 150 хил. и 250 хил. евро; от 250 хил. до 500 хил. евро; и над 500 хил. евро. От всички оферти 29,58% са в най-ниския диапазон, 18,78% - в следващия, 28,88% - в средния, а 22,76% - в най-високия. Така крайните сегменти представляват над половината от пазара (52,34%).

Строителството на жилища в Испания достига 7-годишен връх, но завършените сгради са рекордно малко

Недостигът на парцели и тромавата администрация забавят новите проекти

Регионалните разлики са особено отчетливи. В Арагон цели 60,61% от жилищата се предлагат под 150 хил. евро- най-високият дял в страната. На противоположния полюс са Балеарските острови, където 67,33% от офертите надхвърлят 500 хил. евро. Ако разгледаме провинциалните столици, Самора води по достъпност (60,2% имоти под 150 хил. евро), докато Сан Себастиан е абсолютният лидер по високи цени - 62,47% от жилищата струват над половин милион.

Вътрешните региони остават ключовият източник на бюджетни жилища. Разликата с крайбрежните пазари се засилва и заради ограниченото предлагане. През последните години строителството отново се активизира, но структурните пречки продължават да задържат реалната доставка на нови жилища. По данни на Министерството на жилищната политика Испания е стартирала най-много строежи от 2018 г. насам, но завършените проекти намаляват, а жилищният дефицит вече надхвърля 600 000 имота според Банката на Испания.

Каталуния обсъжда забрана на покупката на жилища с цел спекула

Левите партии настояват новите имоти да се купуват само за лично ползване, по модела на Амстердам, за да се овладеят цените и изселването на жители от градовете

По региони доминацията на Балеарите при скъпите имоти е категорична: делът им е двойно по-висок от този в Мадрид (32,63%) и Канарските острови (30,31%). "Мадрид и Канарските острови се превърнаха в зони на силно търсене - както заради работни възможности, така и заради качество на живот. Това доведе до тревожно поскъпване", коментира пред  El País Феран Фонт, директор "Проучвания" в pisos.com.

На ниво градове основният фокус е върху Сан Себастиан, където близо две трети от жилищата струват над 500 000 евро - значително повече, отколкото в Палма де Майорка (60,48%), Малага (36,33%) и Мадрид (35,02%). Натискът върху пазара вече поражда политически реакции: в Каталуния се обсъжда забрана на чисто спекулативните покупки, насочена към компании и фондове, които изкупуват цели сгради и повишават наемите. Регионалните власти твърдят, че в най-напрегнатите райони подобни мерки стават неизбежни.

Пазарът на жилища в Испания се охлажда: продажбите намаляват за първи път от над година

През август сделките с имоти спадат с 3,4% на годишна база и прекъсват серия от 13 последователни месеца на ръст

На другия край на спектъра Арагон, Екстремадура и Кастилия-Ла Манча предлагат най-много достъпни опции - там над половината от жилищата струват под 150 000 евро. "Вътрешността на страната все още дава реални възможности за покупка на имот под 150 хил. - контраст, който силно се усеща спрямо крайбрежните райони и големите столици", казва Фонт.

На местно ниво Самора е градът с най-голям дял от достъпни жилища (60,20%), следван от Алмерия (58,64%) и Лерида (55,94%). Във всички тях повече от половината оферти са под 150 хил. евро. "Тази динамика вече влияе върху вътрешната миграция и на инвестиционните решения на испанците", обобщава Фонт.

За да намали цените, Испания подготвя масово предлагане на достъпни жилища от 2026 г.

Нова държавна компания ще пуска хиляди домове всяко тримесечие в опит да овладее цените и да ограничи спекулацията

Последните статистически данни подсилват това усещане: през август сделките с жилища са спаднали с 3,4% на годишна база, а продажбите на имоти от вторичния пазар намаляват с почти 5%. Ограниченото предлагане и високите цени остават основните причини и допринасят за забавянето на пазара, въпреки че новото строителство бележи лек ръст.