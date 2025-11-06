Каталуния започна нов дебат по един от най-наболелите си проблеми - кризата с достъпното жилище. След години на експерименти с регулации, в региона се обсъжда възможността да се забрани покупката на жилища с чисто спекулативна цел. Предложението има за цел да ограничи придобиванията от големи компании и инвестиционни фондове, които изкупуват цели сгради, повишават наемите и принуждават жителите да напускат.

Формациите "Комуните", ERC и CUP натискат социалистите от PSC да приемат конкретни мерки - както в парламента на Каталуния, така и в общината на Барселона. Исканията идват в момент, когато се подготвя ново законодателство за краткосрочните наеми и след публикуването на проучване, според което подобна забрана би била допустима чрез конситуционални промени - като "временна и изключителна мярка за райони с напрегнат пазар".

Преди две седмици регионалният лидер Салвадор Ия обеща в парламента да разгледа предложението и да анализира всички възможни решения за овладяване на жилищната криза. Междувременно, в Барселона местната група на ERC още преди месеци посочи примера на Амстердам, където вече се ограничават покупките с инвестиционна цел. Миналата седмица "Комуните" успяха да осигурят подкрепата на кмета Жауме Колбони за план, който изисква до шест месеца градът да изготви механизъм за ограничаване на спекулативните сделки. Те дори поставиха приемането на подобна регулация като условие за одобряване на бюджета за 2026 г.

Паралелно с това в регионалния парламент "Комуните" внесоха проект за изменение на Закона за устройство на територията, който би позволил на общините сами да въвеждат ограничения в определени "напрегнати" зони. Законопроектът предвижда изключения - например при покупка за близък роднина, при второ жилище в друг град или при придобиване на сграда, в която наемите остават в рамките на регламентираното ниво. От изпълнителната власт обаче предупреждават, че ще е трудно юридически да се определи кои сделки са спекулативни.

Идеята стъпва върху анализ, изготвен от юриста Пабло Феу за Барселонския метрополитен. Според него сегашният пазар не гарантира конституционното изискване за ограничаване на спекулациите и защита на социалната кохезия, затова държавата и регионите имат право да се намесят.

Предложението е покупка да се допуска само ако жилището се използва за основно местоживеене на купувача в срок от пет до седем години, за близък член на семейството, или - в случай на цели сгради - ако наемите не надвишават официалните прагове. Подобна мярка би могла да се въведе със специален закон на национално или регионално равнище, а в Каталуния - чрез промени в градоустройствените планове.

В Барселона конкретната идея е изменение на действащия Общ устройствен план, така че да се въведе категория "постоянно жилище". Според лидерa на Barcelona en Comú в градския съвет Жанет Санс това ще позволи на общината да ограничи покупките от компании и многоимотници именно в районите, където има най-силно напрежение на пазара.