Цените на свободните жилища в Испания продължават да се изкачват без признаци за забавяне, пише RTVE. През третото тримесечие те нарастват с 12,8% на годишна база - най-големият скок от 2007 г., когато е отчетено увеличение от 13,1%. Така пазарът вече има зад гърба си 46 последователни тримесечия на поскъпване.

По данни от Индекса на цените на жилищата (IPV), публикувани в петък от испанския Национален статистически институт (INE), е отчетен и ръст спрямо предходното тримесечие - с 2,9%. Това е най-умереният темп от края на 2024 г., но все пак следва предишния рекорд (+12,7% на годишна база).

Основният двигател отново са жилищата втора ръка, чиито цени между юли и септември са се увеличили с 13,4% - шест десети над предходния период и най-високата стойност за последните 18 години. Новото строителство също поскъпва, макар и с по-скромните 9,7% на годишна база.

Спрямо второто тримесечие на годината жилищата втора употреба са поскъпнали с 3,3%, докато новите имоти отчитат ръст от 0,6%.

Публикуваните данни идват ден след като Министерството на жилищната политика обяви намерение да инвестира 100 млн. евро за разширяване на държавния жилищен фонд чрез чрез Държавната агенция за жилищно настаняване и земя (Sepes), който скоро ще бъде преименуван на Casa 47 (по член от Конституцията, посветен на правото на жилище).

След очакваното одобрение от Министерския съвет във вторник порталът трябва да заработи през първото тримесечие на 2026 г., предлагайки 14-годишни договори за наем с възможност за удължаване до 75 години.

В този контекст впечатление прави, че всички автономни общности отчитат годишни ръстове в цените на свободните жилища - и то двуцифрени. Най-силно поскъпване има в Мурсия (+15%), следвана от Арагон (+14,6%), Ceута и Мелиля (+14,5%), Кастилия и Леон (+14,4%), Мадрид (+14,2%) и Ла Риоха (+14,1%).

По-умерени увеличения се наблюдават в Навара (+10,9%), Каталуния (+11,3%) и в Страната на баските и Кастилия-Ла Манча, където ръстът е 11,6%.

Поскъпването върви в крачка с активизация на ипотечния пазар. През септември в Испания са подписани 46 120 жилищни ипотеки, което представлява ръст от 12,2% спрямо същия месец година по-рано и е най-високото ниво за септември от 2010 г., показват предварителните данни на INE, цитирани отново от RTVE. Средната сума на новите кредити е нараснала с 14,1% до 171 612 евро - най-високата стойност от февруари 2010 г. Общият обем на отпуснатите средства достига 7,9 млрд. евро, или 28,1% ръст на годишна база.

Динамиката се засилва и спрямо предходния месец: броят на новите ипотеки скача с 38,6%, а общата отпусната сума - с 40,2%. Лихвените нива остават относително стабилни - средната лихва през септември е 2,85%, малко под августовските 2,89% и най-ниска от началото на 2023 г. Това е осми пореден месец с лихва под 3%. 60,6% от новите кредити са с фиксирана лихва, а 39,4% - с плаваща.

Статистиката показва и силна териториална активност: най-много ипотеки са подписани в Андалусия, Каталуния, Мадрид и Валенсия, като всички региони отчитат годишни ръстове. В същото време измененията по вече активни кредити намаляват с 11,2% на годишна база, въпреки че прехвърлянията на собственост по ипотеки бележат значително увеличение.

Пазарът остава под напрежение и заради появата на нови спекулативни практики, при които дребни инвеститори купуват няколко жилища почти едновременно, финансирайки всяко с отделна ипотека. Сделките се разпределят между различни банки и нотариуси, което забавя регистрирането им в базата SIRVE на Банката на Испания и позволява на купувачите да натрупват имоти с минимален собствен капитал. Някои регионални власти, като тези в Каталуния, вече подготвят мерки за ограничаване на подобни практики в зони с остър жилищен недостиг.