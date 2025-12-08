В понеделник Paramount отправи враждебна оферта за придобиването на Warner Bros Discovery на стойност около 108 млрд. долара, опитвайки се да измести Netflix, който миналата седмица бе обявен за победител в наддаването за ключовите студия и стрийминг бизнеса на компанията.

Reuters съобщава, че Paramount предлага 30 долара на акция, като според Financial Times офертата е изцяло в брой и обхваща цялата група - студиа, стрийминг и кабелни канали. Netflix, от своя страна, е осигурил сделка за активите на Warner, но като стойност двете издания посочват различни суми: 72 млрд. долара (Reuters) и 82,7 млрд. долара (FT). Paramount твърди, че плаща 18 млрд. долара повече в брой, отколкото предлага Netflix.

Обявеният купувач е включил и такса за прекратяване от 5,8 млрд. долара, което според Reuters може да усложни процеса, заедно с очаквания по-тежък регулаторен контрол и политически реакции. Paramount също може да срещне надзор, тъй като евентуално сливане би увеличило влиянието ѝ в студийната индустрия.

Paramount заявява, че е подала шест оферти за 12 седмици, но Warner не е водила пълноценни преговори и е показала предпочитание към Netflix. Компанията дори е изпратила писмо, в което поставя под съмнение прозрачността на процеса. Warner обаче, според FT, е избрала Netflix най-вече заради по-голямата сигурност, че сделката може да бъде подписана и финализирана бързо.

Битката се ожесточава и на публично ниво. Главният изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън говори за "вградено пристрастие" срещу компанията му, докато анализатори посочват, че зад него стои значителният капитал на Лари Елисън. В същото време Netflix търси дългосрочен контрол върху водещи франчайзи, които биха подкрепили разширяването му в гейминга, живите събития и по-широките потребителски услуги.