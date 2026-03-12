Първият успех може да е случайност, вторият да е постигнат на мускули, но третият показва само едно - точна и добре приложена формула. Това се видя по време на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще". Форумът на водещата бизнес медия на България се проведе в пълна зала в хотел Hyatt Regency Sofia.

Тази година събитието беше осветено на инструментите за създаване на богатство, предназначено за редовите инвеститори в 10-годишен и по-голям хоризонт.

"Всеки от нас трябва да планира много добре стъпките си, ако иска да постигне това, което можем да наречем помпозно "финансово благополучие"... но всъщност се изразява в една проста думичка. Спокойствие. Това е лукс в нашия свят на геополитически и технологични промени, в който старите стратегии за натрупване на богатство са само спомен", коментира на откриването на форума главния редактор на Money.bg Георги Минев.

Именно затова и няма как да говорим за лични финанси без да обърнем внимание на макроикономическия контекст, в който планираме действията си и изпълняваме своите стратегии. В своята презентация Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика щрихира някои от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправена България по пътя на догонване на богатите европейски икономики.

Той отбеляза, че икономиката ни днес е много по-слабо зависима от вноса на енергоресурси в сравнение с предишни периоди и това може да намали шока от войната в Близкия Изток, но все пак говорим за "внос" на инфлация.

Геополитическата ситуация неизбежно присъстваше и в панелната дискусия "По-богати след 10 години". На нейния фон Наталия Петров ("Конкорд Асет Мениджмънт"), Мартин Търпанов (DeltaStock) и Цветислав Лазаров (Find2be) коментираха възможностите, които предлагат инвестициите във взаимни фондове, облигации, P2P платформи и различни други активи.

Застраховането е важен елемент от личните финанси, който осигурява нужната доза сигурност. Тази сфера обаче се развива изключително бурно с помощта на технологичните пробиви при изкуствения интелект от последните години. Александър Цветков от "Болерон" показа в своята презентация как се оптимизира целият застрахователен процес, като компанията има амбицията за лидерство при AI-First решенията.

За първи път през тази година "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще" имаше и нов формат - интервю на живо. Александър Буюкли от Freedom24 разказа за собствения си път като инвеститор, а освен това сподели ценни наблюдения за това какъв е профилът на българските клиенти на компанията му. Той представи и портфейл на един от успешните си клиенти.

Ростислав Русинов от Bigbank коментира на сцената на форума какви са тенденциите в банковия сектор в ЕС и представи модела на дигиталната банка, който заедно с екипа си прилага вече няколко години на нашия пазар. Той даде и ясен отговор какво е нужно, за да можем да разчитаме на доходност от депозит.

Финалът на "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще" дойде с дискусията "Богатството утре започва от разума днес", която протече при голям интерес. Доц. д-р Жеко Милев от Университета за национално и световно стопанство ясно обясни пред аудиторията какво се променя с въвеждането на мултифондовия модел в пенсионната система. Красимир Йорданов от "СКАЙ Управление на активи" отговори какво стои зад "златната треска", която виждаме през последните месеци. Димитър Христов от "Явлена" даде важен контекст за процесите, които се случват на имотния пазар.

"Едно е сигурно - днес показахме по най-добрия възможен начин, че трябва да вземем финансовото бъдеще в свои ръце", категоричен беше Георги Минев.

