Цените на петрола отново пое нагоре, достигайки над $100 за барел, сообщава Reuters. Това се случва след съобщения за още ударени кораби във водите на Персийския залив и затварянето на петролни терминали. Скокът от близо 9% заплашва да подхрани инфлацията и да повиши разходите по заемите в световен мащаб, коментират експерти.

На този фон стана ясно, че САЩ ще освободят 172 милиона барела от стратегическите си петролни резерви. Това обяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от световните медии. Действията на Вашингтон са част от обявеното отпускане на 400 милиона барела от 32 държави, членове на Международната агенция по енергия, коментира министърът.

Източник: iStock

Трансферът на американския нефт трябва да започне следващата седмица и ще продължи четири месеца.

Очевидно обаче инвеститорите не намират особено голяма утеха в плана за освобождаване на петрол от резервите, което впрочем е най-голямата подобна стъпка в историята на Съединените щати.

И двата основни петролни бенчмарка се повишиха с около 9%. Фючърсите на сорта "Брент" достигнаха $100,22 за барел, продължавайки ръста от над 4% през изминалата нощ. Фючърсите на американския суров петрол бяха на ниво от $95,41 за барел.

Актуални данни отвъд океана показват, че индексът на потребителските цени е нараснал с 0,3% през февруари. Според икономисти обаче има сериозен риск инфлацията, както в САЩ, така и в Европа да расте, защото военните действия в Иран вече я подхранват.