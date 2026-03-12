"Фантастико" даде старт на изграждането на нов търговски център, който ще бъде най-големият и модерен в протфолиото на българската семейна верига. Инвестицията в проекта е на сотйност €31,2 милиона, а първата копка вече е факт.

Модерният комплекс ще се намира на бул. "Цариградско шосе" в столицата и ще бъде с разгъната застроена площ от над 16 700 кв. м, обявиха от компанията.

"Със символичната първа копка поставяме началото на модерен търговски център, който ще отговори на нуждите на един динамичен и бързо развиващ се район на София. С него продължаваме стратегията си за разширяване на търговската ни мрежа и стремеж към непрекъснато подобряване на предоставяната услуга.

За нас това е стратегическа инвестиция, насочена към създаване на удобна, достъпна и съвременна среда за пазаруване, с устойчиви строителни решения и дългосрочна стойност за местната общност. Вярваме, че комплексът ще се превърне в любимо място за пазаруване и изкарване на свободното време, съчетавайки супермаркет, модерен фитнес, огромна детска площадка, заведение за хранене и редица други услуги", заяви пред представители на медиите Мартин Мъндев, директор "Капитално строителство" във "Фантастико груп".

Източник: "Фантастико Груп"

В супермаркета клиентите ще открият разнообразен асортимент на площ от 2000 кв. м, пекарна с прясно приготвен и изпечен на място хляб, кафе Coffee Station, кулинарен щанд с прясно приготвена храна, суши щанд Sushi Point, паста и пица от Eddy"s и др.

За първи път в рамките на търговски център "Фантастико" ще бъде открит и фитнес от ново поколение. Обектът на веригата "Титаниум" ще бъде разположен на отделен етаж и ще предлага високотехнологично оборудване и персонализирани програми за тренировки в комфортна и модерна среда.

В търговския център клиентите ще могат да пазаруват и в магазини Sinsay и Pepco.

"Разпознаваме "Фантастико" като ценен партньор за развитие на търговската си мрежа, като отчитаме плюсовете от сътрудничеството си с тях. Подкрепяме тяхната визия и търговски нюх и се целим към отварянето на още много нови магазини в цялата страна", коментира Инна Бояджиева, регионален директор "Експанзия" в Sinsay.

Източник: "Фантастико Груп"

В търговския център клиентите могат да се възползват от редица допълнителни услуги. Освен супермаркет "Фантастико", обектът ще предложи заведение за хранене, разположено на отделен етаж, гише на Easy Pay за плащане на битови сметки, аптека Subra, зоомагазин "НеЧовешки магазин", застрахователни услуги от I&G, книжарница Orange, офис за услуги на A1, пекарна за ядки Rois, магазин за вино "Винополи", химическо чистене Clean Zone, пощенски услуги и др. Така локацията ще се превърне в цялостна дестинация за пазаруване и основни услуги на едно място.

Източник: "Фантастико Груп"

В супермаркет "Фантастико" ще бъдат открити над 100 работни места, а търговският обект ще е напълно достъпен за хора с различни възможности и е специално проектиран за работа на хора с двигателни затруднения.

Търговският център ще разполага с красиви зелени площи, парк със зони за отдих и модерна детска площадка с площ над 800 кв. м, проектирана за игра, включително и за деца с различни възможности. За клиентите е осигурен обширен покрит паркинг, открит паркинг, както и хъб Electrocharge за бързо зареждане едновременно на 10 броя електромобили с обща мощност 1 мВт.

Предвидено e изграждане на фотоволтаична инсталация върху целия покрив на сградата, както и звукоизолация на всички външни технически агрегати, като по този начин сградата ще се впише хармонично в бързо развиващия се район.