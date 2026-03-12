През януари 2026 г. износът на стоки от България за трети страни (страни извън ЕС) намалява с 9% в сравнение със същия месец на 2025 г. и е на обща стойност 1,013 млрд. евро, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България извън ЕС, са: Турция, Великобритания, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Украйна и Алжир, които формират 47.4% от целия износ за трети страни за месеца.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (175%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (72.4%).

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2026 година нараства с 5.3% в сравнение с януари 2025 година и е на стойност над 2,044 млрд. евро (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Бразилия и Украйна.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Машини, оборудване и превозни средства" (57.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (46.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за януари 2026 г. е отрицателно и е в размер на 1,032 млрд. евро.

През януари 2026 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 3,327 млрд. евро, което е с 1.4% по-малко в сравнение с януари 2025 година.

През януари 2026 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 4,373 млрд. евро (по цени CIF), или с 0.1% повече спрямо същия месец на 2025 година.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за януари 2026 г. и е на стойност 1,046 млрд. евро.