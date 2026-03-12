X Money — дигиталната платежна система, вградена в социалната мрежа X/Twitter — следващия месец ще е с публичен достъп. Това заяви по-рано тази седмица нейният собственик Илон Мъск.

Това очертава най-конкретния досега хоризонт за продукт, който е в сърцевината на дългогодишната амбиция на най-богатия човек в света да превърне платформата в "приложение за всичко".

Анонсът идва след седмици на ускоряващо се развитие около X Money. На вътрешна презентация на xAI на 11 февруари Мъск разкри, че услугата вече работи в затворена бета версия сред служителите на компанията.

"Очакваме в следващите един-два месеца да преминем към ограничена външна бета, а след това — към всички потребители на X по света", заяви той тогава, определяйки системата като "централен източник на всички парични транзакции" и "революционна промяна".

Ограниченото външно тестване пристигна по нетипичен начин. Актьорът Уилям Шатнър, с благословията на Мъск, продаде на търг 42 ранни покани за X Money срещу дарения от по 1000 долара за негова благотворителна организация.

Самият Мъск тества системата, изпращайки на Шатнър 42 долара — препратка към "Пътеводителя на галактическия стопаджия". След като първата серия покани беше разграбена, последва втора с още 166 броя.

Снимките от бета тестерите разкриват услуга, директно насочена срещу PayPal и Cash App. X Money предлага изцяло черна дебитна карта, издадена чрез Visa, незабавни преводи между потребители, годишна доходност от 6% върху депозитите в брой и кешбек при покупки.

Средствата на потребителите се съхраняват в Cross River Bank — член на FDIC и са застраховани до 250 000 долара. X вече притежава лицензи за парични преводи в над 40 американски щата.

Плановете обаче не спират дотук. Никита Биер, ръководителят на продуктите в X, обяви, че скоро потребителите ще могат да търгуват акции и криптовалути директно от своите профили чрез функцията Smart Cashtags. Интеграцията с криптовалути в самия X Money засега не е потвърдена за началния старт, въпреки активните спекулации около Dogecoin.

За Мъск, който е съосновател на онлайн банката X.com още през 1999 г. и която по-късно се трансформира в PayPal, проектът е изпълнение на оригиналната му визия. "Целта е това да бъде мястото, където се намират всички пари", заяви той през февруари.