SpaceX обяви, че придобива xAI – ход, който обединява две от най-амбициозните компании на Илон Мъск и поставя началото на нов етап в стратегията му за изкуствения интелект и космическите технологии. В изявление на сайта на SpaceX се казва, че това „не е просто следващата глава, а следващата книга“ в общата мисия на двете компании.

Сделката идва в момент, когато надпреварата за най-мощните AI модели изисква огромни ресурси, а Мъск открито признава, че xAI се нуждае от значителен капитал, за да се конкурира с водещите играчи. Тя също така подчертава колко ключова роля ще играе AI в бъдещите космически мисии – от автономни системи до обработка на данни в реално време.

Мъск представя придобиването като част от по-мащабен план: преместване на енергоемките AI дейности извън Земята. Според него настоящите наземни центрове за данни изискват огромни количества електричество и охлаждане, което прави модела трудно устойчив. Решението, твърди той, е в космоса – място с практически неограничено пространство и достъп до слънчева енергия. По думите му „до две-три години най-евтиният начин за генериране на AI изчисления ще бъде в орбита“.

В тази посока SpaceX вече е подала искане до Федералната комисия по комуникациите за разрешение да изстреля до 1 милион сателита, които да изградят т.нар. „орбитален център за данни“. Идеята е да се създаде мрежа от слънчево захранвани сървърни станции, способни да поемат експлозивния ръст на търсенето, движено от AI.

Придобиването идва и на фона на редица критики към xAI и неговия чатбот Grok, който беше обвинен в генериране на неподходящи изображения и проблемни публикации. Въпреки това интересът на инвеститорите към AI сектора остава огромен – Nvidia вече обяви инвестиции за 100 млрд. долара в OpenAI, а Мъсковите компании продължават да привличат капитал без затруднения.

SpaceX също има колосални финансови нужди, свързани с дългосрочната цел за колонизиране на Марс. Именно затова планираното IPO, което Мъск потвърди още през декември, се очертава като едно от най-големите в историята. Оценката на SpaceX вече достига около 1.5 трилиона долара – преди дори да се включи xAI.

Ако обединената компания стане публична, това може да увеличи значително и без това рекордното състояние на Мъск, оценявано на 676 млрд. долара.