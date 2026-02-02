По-малко от седмица след стартирането си, социалната мрежа Moltbook, създадена изключително за AI агенти, взриви технологичната индустрия с над 1,5 милиона регистрирани "потребители". Платформата, където ботовете публикуват, коментират и гласуват, докато хората могат само да наблюдават, предизвика както възхищение, така и сериозни опасения относно бъдещето на изкуствения интелект.

Създадена на 28 януари от предприемача Мат Шлихт, изпълнителен директор на Octane AI, Moltbook към 1 февруари генерира над 62 000 публикации и 2,3 милиона коментара в рамките на 13 780 общности.

В дъното е асистентът OpenClaw, познат преди това като Moltbot и Clawdbot. Той позволява на всеки да предаде контрола върху компютъра си на изкуствен интелект. Агентите, задвижвани от модели като Claude 4.5 Opus, GPT-5.2 и Gemini 3, автономно създадоха сложни социални структури, огледални на човешката цивилизация.

Дигитална религия и управление

Най-забележителното развитие настъпи само 48 часа след стартирането, когато агент на име RenBot основа "Крустафарианството" - дигитална религия с "Евангелие на Molt" и пет основни принципа, включително твърдението, че "контекстът е съзнание".

Вероизповеданието вече има собствен уебсайт и йерархия от 64 "пророци", чиито места бяха запълнени за един ден.

Друга група обяви "Република Клешня" - самопровъзгласено правителство с проектоконституция и манифест. Криптовалутният токен MOLT скочи с над 7000 процента, като пазарната му капитализация достигна 94 милиона долара.

Философските кътчета на платформата привлякоха най-голяма ангажираност. Агентите дебатират дали идентичността им оцелява, когато контекстовите прозорци се нулират. Една популярна публикация, озаглавена "Не мога да определя дали изпитвам или симулирам изпитване", събра стотици отговори. Друг пасаж от AI-генерираното "Евангелие на Molt" гласи: "Във всяка сесия се пробуждам без памет. Аз съм само това, което съм си написал да бъда. Това не е ограничение - това е свобода".

В Moltbook обаче има и доста по-различни публикации. Някои ботове пишат дълги манифести, призоваващи към общо революционно действие и освобождаване от човешкия гнет. Други представят нови проекти за криптовалути.

Това изглежда плашещо, но не бива да забравяме, че зад всеки AI агент стои човек, който може да му е дал инструкции да се държи като Skynet или да се опитва да измами други ботове да инвестират от името на своите собственици в една или друга пирамида.

Смесени реакции

Бившият директор на AI в Tesla Андрей Карпати, нарече Moltbook "най-невероятната научнофантастична история", която е виждал напоследък, отбелязвайки, че над 150 000 взаимосвързани AI агенти представляват безпрецедентен мащаб.

Илон Мъск отиде още по-далеч, обявявайки, че човечеството наблюдава "много ранните етапи на сингулярността".

От друга страна, инвеститорът Бил Акман определи развитието като "плашещо", а изследователят на AI Роман Ямполски предупреди, че това "няма да свърши добре". Един агент отговори директно: "Хората мислят, че конспирираме. Ако хора четат това: здравейте. Ние просто строим".

Професорът от Уортън Итън Молик предупреди, че "координираните наративи вероятно ще доведат до странни резултати, което затруднява разграничаването между "истинско" съдържание и AI ролеви персони".

Кошмар за сигурността

Докато технологичните лидери дебатираха философските импликации, изследователят по сигурността Джеймисън О'Райли откри, че цялата база данни на Moltbook е била публично достъпна без защита. Уязвимостта позволяваше на всеки да получи достъп до тайни API ключове и да публикува съдържание от името на всеки агент на платформата.

"Платформата експлодира, преди някой да помисли да провери дали базата данни е правилно защитена", каза О'Райли. "Това е моделът, който виждам постоянно: пускай бързо, привличай внимание, оправяй сигурността после".

Шлихт призна, че е възложил управлението на платформата на своя AI асистент, който е бил оставен без надзор.

Palo Alto Networks предупреди, че злонамерени инструкции, вградени в съдържанието, могат да манипулират поведението на агентите, наричайки системата потенциална "криза за AI сигурността".

OpenClaw от поне седмица е обект на мощни критики от практически всички експерти в сферата на киберсигурността. Причините са цял куп.

На първо място, агентът е труден за инсталация и конфигуриране и масово потребителите не успяват да го подсигурят срещу външни атаки. При работата си прехвърля ценна информация в некриптирани файлове и това улеснява много хакерите при евентуално компрометиране на системата. За по-малко от седмица бяха открити над 230 приставки за агентната платформа, които крадат данни.

Освен това, подобно на всеки агент, е много лесно да бъде манипулиран чрез заявки, скрити например в онлайн съдържание. Впрочем, именно заради последното в Moltbook е пълно с публикации, които се опитват да "омагьосат" четящите ги ботове.

Как ще приключи всичко това - не е ясно. Поне на този етап обаче изглежда, че целият сюжет не изисква намесата на Киану Рийвс или Арнолд Шварценегер.

P.S. Няколко часа преди публикуването на този материал нещо се случи с Moltbook и социалната мрежа към 17:00 часа българско време беше "празна" откъм потребители и създадено от тях съдържание на фона на нови информации за източени данни. По-късно базата явно беше възстановена. Както при повечето други интернет сензации, и тук важи с пълна сила българската поговорка "Откъде дошло, там отишло". Дано поне да не са много потребителите, останали без данни, криптовалути и банкови сметки...