2025 г. донесе голям скок във възможностите на платформите с изкуствен интелект и масово навлизане на т.нар агентни системи, но реално миналата година е била само "тестова фаза" и тепърва ще започнем да виждаме как AI трансформира бизнесите чрез по-висока ефективност и подобряване на най-различни процеси. Това коментираха в студиото на Money.bg експерти от водещи технологични компании, които членуват в работната група за изкуствен интелект на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

"През 2025 г. наблюдавахме период, в който организациите правят все повече инвестиции, опитват се да научат как изкуственият интелект и инструментите с него могат да бъдат помощник в по-рутинни ежедневни дейности - но това е с цел проучване и планиране на по-сериозни стъпки през следващите периоди", подчерта изпълнителният директор на AI Solutions Александър Николов.

По думите му "2026 г. "ще бъде на агентите, автоматизация на определени дейности, бързодействие и повишаване на качеството": "През 2025-а се движехме около периферията, около услуги, които не са важни и критични. Вярвам, че през 2026-а инструментите вече са достатъчно добри, за да бъдат вградени в основните системи, приложения и процеси на всяка една организация".

Така ще видим не просто автоматизация на повтаряеми задачи, а нов тип дигитализация на "хартиени" процеси, които преди е било немислимо да се извършват по друг начин.

Самите бизнеси трябва да се реорганизират около AI, защото иначе увеличението на продуктивността ще е по-скромно, смята Калоян Стойчев, High Value Opportunities Manager в Telelink Business Services (TBS): "Имаме прецеденти за това в миналото - при електрическите двигатели, които заменят парните машини или при въвеждането на компютрите, които заменят пишещите машини. В началото те просто заменят някакъв процес, който вече е съществувал. В момента това се случва с изкуствения интелект".

Източник: money.bg

Николов подчерта, че с оглед различните мащаби и сфери на дейност на компаниите няма как да се наложи един и същ стандартизиран модел на AI - внедряването е строго индивидуално. Как бизнесът може да намери "верния път" по отношение на изкуствения интелект - особено сега, когато всеки твърди, че предлага решения в тази сфера?

"Първото нещо, което трябва да направим, е момента снимка - каква е ситуацията в момента и какво искаме да подобрим", подчерта изпълнителният директор на AI Solutions.

Калоян Стойчев от TBS посочи и друг важен момент, без който всякаква AI стратегия губи смисъл: "Трябва да идентифицирате индикаторите, с които да измервате дали въвеждането на AI подобрява продуктивността на вашата работа и на бизнес процесите".

След това идва идентифицирането на бизнес процесите, които могат да се дигитализират и/или автоматизират: "Понякога на бизнесите им липсва креативност и те не могат да си представят как един бизнес процес, който съществува от 10-20 години, може да се реорганизира около наличието на изкуствен интелект". Именно тази креативност в самото въвеждане на технологията в много случаи изисква и външна експертиза.

Тя е нужна и по линия на обучението на служителите, защото изследвания са показали, че увеличението на продуктивността и на качеството на създаденото от AI на 50% зависи от отправеното от потребителя запитване.

По думите на Николов самите инструменти вече са налице, но "едно от нещата, което винаги е било стопер" е начинът на мислене на хората. Опитът му показва, че обикновено над 3 години отнема екипите да се запознаят с технологията, да видят добавената стойност, да започнат да я лансират вътре в организацията и в крайна сметка да се стигне до масова употреба.

Голямото предизвикателство в случая е, че всичко това се случва на фона на изключително бурно развитие на технологиите и все по-достъпна цена за употребата на големи езикови модели, които могат да решават определени задачи на близко или сходно ниво с това, което сме свикнали да очакваме от хората.

"Този, който е по-проактивен, иновативен и внедрява AI инструменти в бизнеса, който управлява, ще бъде много по-добре позициониран, ще бъде много по-конкурентен и ще бъде много по-ефективен", подчерта Александър Николов.

Целия разговор гледайте във видеото!