Технологичният гигант Nvidia ще инвестира $2 милиарда в компанията за облачни технологии с изкуствен интелект Nebius Group. Това обявиха от двете компании в съвместно изявление, цитирано от Quartz. След новината акциите на Nebius поскъпнаха с 10% в предварителната търговия.

Nvidia инвестира в Nebius като част от кръг от финансиране от $700 милиона, който компанията приключи в края на 2024 година, като държи акции на Nebius на стойност приблизително $33 милиона към декември месец същата година, пише Bloomberg.

Бизнес партньорството обхваща проектиране на фабрики за изкуствен интелект, инфраструктура за изводи, управление на флота и ранен достъп до хардуера от следващо поколение на Nvidia, включително платформата Rubin, процесорите Vera и системите за съхранение BlueField. А целта е да се даде възможност на Nebius да разгърне капацитет от над 5 гигавата до края на 2030 година.

Руските корени

Произходът на Nebius може да бъде проследен до Yandex - най-голямата интернет компания в Русия. Холдинговата компания, базирана в Амстердам, продава руските операции на Yandex на група инвеститори за $5,2 милиарда и приема името Nebius през 2024 година.

Nebius значително увеличава инвестициите си в инфраструктура - капиталовите разходи на компанията са нараснали до $2,1 милиарда през последното тримесечие, спрямо $416 милиона година по-рано.