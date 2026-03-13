Freedom Holding Corp. обяви, че ще придобие 99,32% от акциите на Turkish Bank A.Ş. от Özyol Holding и National Bank of Kuwait, съобщи международната финтех група. Сделката, чиято стойност не се посочва, подлежи на одобрение от турските регулатори.

По този начин компанията-майка на инвестиционния брокер Freedom24, опериращ на българския пазар, получава директен достъп до банковия пазар в Турция. Стъпката е част от по-широката стратегия на компанията за изграждане на собствена финансова и дигитална екосистема на нови пазари. Обект на покупка е само Turkish Bank A.Ş., която работи в страната от 1982 година, като подразделенията на TurkishBank Group във Великобритания и Кипър не са включени.

Стратегически ход

Придобиването на сравнително малка банка е целенасочен избор и се разглежда като входна точка към нов пазар, коментираха за money.bg от Freedom Bank.

"Банки с по-ниско ниво на натрупана инфраструктура позволяват по-бързо внедряване на собствените ни технологични решения и по-ефективна трансформация на бизнес модела.

Във Freedom Holding Corp. практически всички ключови банкови и финтех системи се разработват вътрешно - от кредитиране и картови плащания до мобилното приложение, брокерската инфраструктура и платежните решения", посочиха от компанията.

По думите им подобен модел вече е приложен в Казахстан. "През 2021 г. Freedom придоби банка, която по това време заемаше 23-то място от общо 24 банки по размер на активите. Тогава капиталът й възлизаше на приблизително $50 милиона. Днес той е нараснал до около $500 милиона, а банката вече е сред топ 10 по активи", разказаха те.

От холдинга обясняват още, че Turkish Bank ще бъде използвана като "инфраструктурна платформа за развитие на екосистемата на Freedom в Турция". След приключване на сделката се планират инвестиции в технологична модернизация, дигитална трансформация и разширяване на продуктовото портфолио, с фокус върху индивидуалните клиенти и малкия и средния бизнес.

Сделката идва след като местното подразделение Freedom Finansal Hizmetler вече получи разрешение да създаде инвестиционния посредник Freedom Yatırım, което позволява на групата да комбинира брокерски, инвестиционни и банкови услуги в рамките на една платформа.

Врата към международна експанзия

От компанията посочиха още, че придобиването е част от по-широка стратегия за международна експанзия, която включва Европа, Близкия изток и Централна Азия.

"Водим активни разговори с регулатори и партньори в различни държави относно придобиване на банкови лицензи и разширяване на присъствието ни. Ключово конкурентно предимство е собствената ни технологична платформа, която ни позволява да изграждаме дигитална банкова инфраструктура без зависимост от външни доставчици", коментираха от Freedom.

Според компанията Турция е важен регионален хъб, а комбинацията от банков лиценз, инвестиционен посредник и дигитална платформа ще позволи интегриране на банкови услуги, капиталови пазари, плащания и инвестиционни продукти в единна екосистема.

През последната година и половина банковото подразделение на Freedom започна операции в Таджикистан и работи по придобиване на банка в Грузия, а брокерският бизнес получи лиценз в Абу Даби.