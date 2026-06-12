През последните седмици на Уолстрийт се води една от най-интересните битки на този пазарен цикъл. Не между бикове и мечки, не между оптимисти и песимисти, а между две напълно различни интерпретации на една и съща реалност. Първата твърди, че сме свидетели на нова версия на дотком балона от 1999-2000 година. Втората смята, че въпреки впечатляващото рали AI революцията все още е в ранна фаза и пазарът тепърва започва да осъзнава нейните дългосрочни последствия. Интересното е, че и двете тези разполагат със сериозни аргументи, а това прави настоящия момент толкова труден за интерпретация.

През миналата седмица събития подкрепиха лагера на песимистите. Само за една сесия секторът на полупроводниците загуби над 1 трилион долара пазарна стойност, а Nvidia изтри повече от 300 милиарда долара от капитализацията си. Broadcom преживя един от най-слабите си дни в историята като публична компания, а Nasdaq регистрира най-големия еднодневен спад в точки, откакто съществува. Подобни движения неизбежно връщат спомените за други периоди на пазарна еуфория, когато една доминираща тема е започвала да губи инерция и инвеститорите внезапно са осъзнавали колко високи са станали очакванията.

Тревогите не идват само от ценовите движения. Майкъл Бъри, станал известен с прогнозата си за ипотечната криза, заяви, че настоящата AI мания му напомня за последните месеци на дотком балона. Пол Тюдър Джоунс направи сходни сравнения, а Майкъл Хартнет от Bank of America посочи данни, които трудно могат да бъдат игнорирани. В края на май S&P 500 достигна нов исторически връх, но само 20 компании от индекса затвориха на рекордни нива. Любопитното е, че точно толкова компании са били на исторически върхове и през март 2000 година, когато дотком балонът достига своята кулминация.

Това наблюдение е важно, защото показва колко концентрирано е настоящото рали. Когато индексите се движат нагоре благодарение на все по-малък брой компании, възниква риск от създаване на фалшиво усещане за сила. Отстрани пазарът изглежда здрав, но под повърхността все по-малко акции участват в ръста. Исторически именно подобни периоди на слаба пазарна широчина често предхождат по-големи корекции, защото зависимостта от няколко лидера постепенно се превръща в системен риск за целия индекс.

Само че картината става значително по-сложна, когато започнем да сравняваме днешните данни директно с 1999 година. Именно тук оптимистите намират своите най-силни аргументи. Според анализ на Yahoo Finance средният ръст на десетте най-добре представящи се акции в индекса S&P 1500 през 2025 година е около 240%. Това безспорно е впечатляваща цифра и сама по себе си изглежда като доказателство за спекулативна еуфория. Но когато поставим този резултат в исторически контекст, се оказва, че през 1999 година същият показател достига над 600%. С други думи, днешните най-големи победители растат с по-малко от половината от скоростта, наблюдавана по време на истинската дотком мания.

Индикатор 1999 2026 Топ 10 акции +606% +240% Нови върхове в S&P 500 20 20 Печалби на лидерите Слаби Рекордни Свободен паричен поток Нисък Огромен AI еуфория Няма Да Балон риск 10/10 7/10

Още по-показателен е анализът на разликата между победителите и губещите. През 2025 година средната разлика между най-добрите 10% и най-слабите 10% акции в S&P 1500 е около 125 процентни пункта. Това е значителна разлика и показва висока концентрация на капитал в определени теми. Но тя остава чувствително по-ниска от нивата, наблюдавани в края на 90-те години. Тогава дистанцията между победителите и губещите достига приблизително двойно по-високи стойности. С други думи, настоящият пазар безспорно е концентриран, но все още не показва същата степен на спекулативна екстремност.

Точно тук възниква големият парадокс. Пазарът изглежда скъп. Пазарът изглежда еуфоричен. Пазарът изглежда силно зависим от малка група компании. Но когато използваме историята като мерна единица, а не емоциите, става ясно, че настоящият цикъл все още не достига нивата на лудост от 1999 година. Това е неудобен извод както за най-големите оптимисти, така и за най-големите песимисти, защото предполага, че истината вероятно се намира някъде по средата.

Съществува и още една фундаментална разлика между днешната ситуация и дотком периода. В края на 90-те години огромна част от най-популярните технологични компании практически нямаха бизнес модел. Те нямаха устойчиви приходи, нямаха печалби и често нямаха дори реален продукт. Инвеститорите купуваха обещания за бъдеще, което тепърва трябваше да се случи. Днес ситуацията е коренно различна. Nvidia генерира над 100 милиарда долара свободен паричен поток. Microsoft е една от най-печелившите компании в историята на капитализма. Alphabet разполага със стотици милиарди долари ликвидност. Meta генерира огромни оперативни маржове. Broadcom е машина за печалби и парични потоци.

Това не означава, че тези компании са евтини. Напротив, част от тях се търгуват при оценки, които предполагат години на почти безупречно изпълнение. Но е важно да правим разлика между скъпи компании и компании без фундаментална стойност. Именно тази разлика често се губи в дебатите за балоните. Най-опасните пазарни периоди не винаги възникват, когато технологията е измама. Те възникват, когато технологията е реална, но инвеститорите започнат да плащат цена, която предполага почти перфектно бъдеще.

Именно тук се намира истинският риск за AI сектора. Не защото изкуственият интелект няма да промени света. Напротив. Вероятността AI да трансформира цели индустрии през следващото десетилетие е изключително висока. Рискът е, че пазарът може да надцени скоростта, с която тази трансформация ще се превърне в печалби. Историята на интернет е отличен пример. Интернет промени света по начин, който малко хора са си представяли през 90-те години. Но въпреки това Nasdaq загуби близо 80% от стойността си след 2000 година. Не защото интернет беше измама, а защото инвеститорите бяха платили предварително за прекалено много бъдеще.

Сегашният AI цикъл започва да показва сходни характеристики. Инвеститорите не купуват само текущите приходи на Nvidia, Broadcom или TSMC. Те купуват визия за свят, в който изкуственият интелект ще бъде навсякъде - в корпоративния софтуер, в роботиката, в автономния транспорт, в здравеопазването и в индустриалното производство. Възможно е тази визия да се реализира. Но колкото повече бъдещи успехи се включват в цената днес, толкова по-малка става границата за грешка.

Петъчният срив при полупроводниците беше важен именно поради тази причина. Той не показа, че AI историята е приключила. Той показа колко чувствителен е станал пазарът към всяко разминаване между очакванията и реалността. Когато една компания трябва да бъде перфектна, за да оправдае оценката си, дори много добри резултати могат да се окажат недостатъчни. Точно това се случи с Broadcom. Компанията продължава да расте, бизнесът остава силен, но прогнозата не беше достатъчно впечатляваща за инвеститорите, които вече очакват експлозивен растеж без прекъсване.

В крайна сметка днешният пазар не е дотком балон в класическия смисъл на думата. Но не е и нормален пазар. Това е пазар, доминиран от реална технологична революция, съчетана с много високи очаквания, рекордни капиталови разходи, огромна концентрация на капитал и нарастваща зависимост на индексите от малка група компании. Тази комбинация не гарантира катастрофа, но почти сигурно гарантира по-висока волатилност и по-чести сблъсъци между ентусиазма на инвеститорите и икономическата реалност.

Историята показва, че най-големите балони не се раждат, когато технологията е фалшива. Те се раждат, когато технологията е истинска, но инвеститорите започнат да вярват, че няма цена, която е твърде висока. Именно затова днешният момент е толкова интересен. Пазарът все още не е достигнал екстремността на 1999 година. Но за първи път от много време започва да показва симптоми, които напомнят колко опасно може да бъде, когато една добра история се превърне в единствената история, която всички искат да купуват.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.