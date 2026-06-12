Gloria Jeans - най-големият производител и търговец на дрехи в Русия, премества седалището си от Москва в Дубай, съобщава The Moscow Times.

Решението е взето от собственика на бизнеса Владимир Мелников и е продиктувано от "логистични и управленски съображения". Московският офис продължава да функционира, но вече само като регионален - за поддръжка на търговската мрежа в страната.

В дубайския офис към момента работят между 100 и 120 души. Андрей Косарев, партньор в консултантската компания Nikoliers, уточнява пред изданието, че целият управленски екип вече е в ОАЕ. Компанията е започнала да организира офиса си там още през лятото на 2025 г.

Край на производството в Русия

Паралелно с преместването Gloria Jeans окончателно се оттегля от шивашкото производство на руска територия. През януари компанията обяви затварянето на всичките си фабрики, а в края на март спря последните две в Ростовска област.

Мелников обясни решението с липсата на нови технологии и дефицит на специалисти, направили поддръжката на производствените мощности нерентабилна.

Продадени са общо седем завода в Ростовска и Волгоградска област, както и в Кабардино-Балкария, срещу около 400 млн рубли. Част от тях са придобити от "Булава" - дружество от групата "Калашников", което планира да ги преориентира към производство на военно и специализирано облекло.

"След като се отказа изцяло от производството в Русия, на компанията й е по-удобно да управлява производствените процеси при контрактни предприятия от Дубай", коментира Дмитрий Токарев, управляващ партньор на консултантската компания Retaility.

Свиване и на търговската мрежа

Бизнесът на Gloria Jeans се свива и на търговско ниво. За по-малко от две години компанията е закрила над 100 магазина, а през 2026 г. планира да затвори още 150 обекта.

Финансовите резултати за 2025 г. отразяват трудната конюнктура: съвкупните приходи на основните юридически лица са паднали с 7% до 80 млрд рубли, а нетната печалба е намаляла наполовина - до 950 млн рубли.

Токарев посочва като основна причина спада на посещаемостта в търговските центрове. Присъствието в Дубай обаче може да открие нови възможности. "Наличието на главен офис в ОАЕ може да улесни навлизането на чужди пазари и развитието на нови брандове, насочени към международна аудитория", заключва Косарев от Nikoliers.