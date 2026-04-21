През първото тримесечие на 2026 година стойността на сделките с имоти в Дубай се е увеличила с 31%, а техният брой - с 6% на годишна база, показват данни на Земеделския департамент. Според експертите това се дължи на нарастващият брой милионери в страната, интерес към луксозните жилища и благоприятни политики.

Въпреки това, през март, в резултат на близкия военен конфликт, оценките на жилищата в града са се понижили за първи път след пандемията, показва доклад на ValuStrat. Така цените на вилите да са спаднали с над 5,8% на месечна база, а тази на апартаментите - с 6,3%, като годишният растеж се е забавил съответно до 12,1% и 3,9%.

"Очаквам пазарът на имоти да продължи да расте. След като тази криза изчезне от новините, той ще се върне към предишния бум... сега е въпрос на пауза", коментира пред The ​​National египетският милиардер Нагиб Савирис.

Миналата седмица компанията Ora Developers, чийто председател е Савирис, обяви разширяването на проект за недвижими имоти между Абу Даби и Дубай на стойност 8,17 милиарда долара. Според бизнесмена спадът на цените означава, че е време за инвестиция: "Купуваш, когато хората са готови да направят отстъпка".

Според обявените планове в комплекса Гантут ще има 16 хиляди къщи, бизнес паркове, болници, училища, офиси, търговски центрове и хотел. С придобитата нова земя площта му ще достигне 9,6 милиона кв. м.

Първата фаза на проекта започна миналата година, като компанията отчете продажби от около 735 милиона долара през 2025 г. Очаква се тази година продажбите да достигнат около 1 милиард долара.

Въпросът е - ще повлияе ли близкият военен конфликт и опасността от глобална криза на имотния пазар? Местни анализатори смятат, че секторът е останал активен през този период, въпреки негативните ефекти върху някои негови сегменти.

Според The National ОАЕ са осуетили 98% от ракетните атаки, насочени към тях, което дава спокойствие на местните и инвеститорите. Нагиб Савирис смята, че за високия интерес към имотния пазар в страната дори в настоящата ситуация допринасят силната позиция на Емирствата, сигурността, дисциплината и толерантността. "Историята за Ормуз не може да бъде твърде дълга. Това е кратък филм, защото никой не може да си позволи да го поддържа", смята той.