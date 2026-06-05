Изкуствен интелект е използван за разработването на нов тип експериментална ваксина, която според изследователи може да даде по-широка защита срещу вируси и да подпомогне подготовката за бъдещи пандемии. Резултатите обаче са в ранен етап и засега показват ограничен имунен ефект, пише BBC.

Проектът е разработен от екип в Университета в Кеймбридж и представлява първия случай, в който ключов компонент на ваксина е проектиран изцяло чрез изкуствен интелект и тестван върху хора.

Универсален подход

Целта на разработката е създаване на ваксина, която да действа не срещу един конкретен щам, а срещу цели групи вируси. В това число влизат коронавируси, техни варианти и потенциални зоонозни инфекции.

Подходът използва генетични данни от различни коронавируси, събирани чрез системи за вирусно наблюдение. Тези данни са анализирани от AI модел, който генерира т.нар. "супер-антиген" - компонент, предназначен да обучи имунната система да разпознава по-широк спектър от вирусни структури.

Безопасна, но с ограничен ефект

Първата фаза на клиничните изпитвания включва 39 доброволци и е фокусирана основно върху безопасността. Второ, по-голямо проучване с около 200 участници трябва да оцени имунния отговор.

Публикуваните данни в Journal of Infection показват, че имунният ефект засега е "умерен". Това поставя под въпрос колко близо е технологията до реална клинична употреба, въпреки научния интерес към подхода.

"Винаги изоставаме от вирусите. Идеята е да се опитаме да изпреварим бъдещи мутации", коментира проф. Джонатан Хийни от Кеймбридж, един от водещите изследователи по проекта.

Потенциал и ограничения

Експерти, които не участват пряко в изследването, определят резултатите като "обещаващи, но предварителни". Според проф. Саул Фауст от Университета в Саутхемптън, новите методи могат да бъдат особено полезни при бързо мутиращи вируси, но реалната ефективност при хора остава неясна.

"Въпросът е как човешката имунна система ще реагира в по-голям мащаб - това не може да се предвиди напълно от ранни изпитвания", посочва той.

Кеймбриджкият екип вече работи върху експериментални ваксини срещу сезонен грип, H5N1 птичи грип и вирусни хеморагични трески, включително Ебола.