"Изкуственият интелект е и ще продължава да придобива все по-голямо значение като една от основните движещи сили за нас в процеса на трансформация на банковия сектор. Независимо от това, човешкият фактор в традиционните банкови мрежи не губи, а напротив - придобива все по-важна роля.

В днешната среда, в която хората са изложени на толкова много фалшиви новини, киберрискове и несигурност, клиентите все повече търсят човешкия контакт, за да проверят информацията, която ги залива." Това заяви Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на Обединена българска банка (ОББ) и кънтри мениджър на KBC Group в България, по време на форума MoneyGrowth.

Според лидера на най-голямата банкова и застрахователна група в страната, банките притежават мащаба и доверието, които съставляват основата на тяхната конкурентоспособност. Ето защо инвестициите в дигитализация и иновации (дори извън банковия сектор) трябва да се правят по начин, който едновременно укрепва това конкурентно предимство и улеснява ежедневието на клиентите. "В същността си, трябва да останем значими за клиента, да сме ефективни и да използваме силата на човешкия фактор в нашите консултации. Това е основата на успешното развитие на банковия сектор в бъдеще".

"Едно е сигурно - ние не внедряваме изкуствен интелект заради самия изкуствен интелект, нито приемаме технологии заради самите технологии", подчертава той и добавя: "Винаги търсим ползите, които изкуственият интелект и решенията, базирани на него, могат да донесат. Има три области, в които вече го прилагаме - подобряване на клиентското преживяване, повишаване на производителността на служителите и интелигентно повишаване на ефективността и пълната автоматизация на операциите".

Като пример за използването на изкуствен интелект, кънтри мениджърът на KBC Group в България посочи интегрирането му в програмирането и ИТ сферата чрез Github, както и използването на Copilot в ежедневната работа на служителите.

По отношение на процесите, насочени към клиентите и задвижвани от изкуствен интелект, той подчерта успешните продукти от сегмента на автомобилното застраховане на ДЗИ. С тях клиентът може да подаде иск по електронен път и буквално за секунди да получи отговор, посочващ дали искът е одобрен, приблизителната сума и къде може да бъде ремонтиран автомобилът. Целият този автоматизиран процес се осъществява от изкуствен интелект.

Според него потенциалът и бъдещите приложения на изкуствения интелект са огромни, но засега човешкият фактор остава важна част от процеса, за да се избегнат грешки от страна на моделите за изкуствен интелект, които биха могли да доведат до загуба на доверие.

Той коментира и темата за присъединяването България към еврозоната и настоящата икономическа и геополитическа обстановка. "Не наблюдаваме промяна в рисковия апетит на банките след присъединяването към еврозоната въпреки допълнителната ликвидност, осигурена от освобождаването на задължителните резерви. Лихвените проценти са стабилни, а ръстът на кредитирането е на нива, сходни с тези отпреди година", сподели Кристоф Де Мил.

"Както винаги съм подчертавал, еврото и много добре капитализираният и ликвиден банков сектор могат да бъдат фактори, способстващи икономическия растеж, но основният двигател за него остават стабилните социално-икономическите политики.

Провеждането им ще бъде едно от основните предизвикателства за новото правителство. В допълнение то започва работа в нестабилна геополитическа обстановка, която поставя потенциално напрежение върху растежния потенциал, засилен и от инфлационен натиск. Това прави неговата задачата още по-сложна", добавя той.