Финландия планира да затегне ограниченията върху износа на медицинско оборудване и здравни технологии за Русия. Причината: опасения, че такива продукти биха могли да бъдат използвани за военни цели, съобщава финландската телевизия Yle. Същевременно западните санкции продължават да нарушават здравния сектор на Русия.

"Вече осъзнахме, че медицинските и фармацевтичните продукти може да се окажат използвани в Русия за военни цели и затова взехме това решение", заяви пред Yle Елина Римпи, ръководител на отдела за санкции във финландското външно министерство.

Римпи не уточни какви доказателства са довели до решението, като каза само, че финландските власти редовно оценяват прилагането на санкциите.

Решението бележи по-нататъшно затягане на контрола върху износа на Финландия за Русия, който се разшири, откакто Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. Докато някои медицински стоки вече са включени в списъците със санкции на Европейския съюз, Финландия досега продължаваше да разрешава определен износ при изключения, предоставени от националните власти.

Финландското външно министерство е подготвило постановление, което ще премахне тези изключения, считано от юли. Новите ограничения ще се прилагат за редица медицински продукти и технологии, включително стоматологично оборудване, въпреки че болничните легла ще останат изключени.

Продуктите, които не са обхванати от санкциите на ЕС, все още ще бъдат разрешени за износ, докато някои ограничени артикули могат да продължат да се доставят по хуманитарни причини.

Сред най-големите финландски доставчици на медицинско оборудване за Русия е Lojer-Merivaara Oy, която изнася операционни маси и болнични легла за няколко руски региона, сред които Мурманск, Ростов и Сахалин, както и за републиките Чувашия и Карелия.

Други компании, участващи в износа, включват Dexis и PaloDEx, които произвеждат стоматологично оборудване, и Pribori Holding Oy, която произвежда ултразвукови устройства за бременни жени. Руската здравна система се сблъсква с нарастващи трудности при получаването и обслужването на медицинско оборудване, откакто западните страни наложиха мащабни санкции след нахлуването в Украйна.

Руското Министерство на здравеопазването заяви, че износеното оборудване е представлявало 24,8% от цялото оборудване в държавните болници през 2024 г., докато плановете за модернизиране на парка от оборудване са отложени до 2030 г.

Руските клиники също се затрудняват да ремонтират модерно вносно оборудване, като ремонтите на повредени КТ и ЯМР апарати в някои случаи отнемат до една година, съобщи преди това Forbes Русия. Източници на Forbes съобщиха, че близо 90% от тежкото медицинско оборудване, инсталирано в Русия, е произведено от компании, базирани в страни, които въведоха ограничения за износ след 2022 г.