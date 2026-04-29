Българският износ към Киргизстан отбелязва изключително висок скок след началото на войната в Украйна през 2022 г. Така е и с редица други европейски страни като Германия, Чехия, Полша, Испания, Италия.

20-ият пакет санкции на Европейския съюз тази седмица забрани определен износ за Киргизстан, като заяви, че съществува риск стоките, изнесени в планинската страна от Централна Азия, в крайна сметка могат да достигнат до Русия, пише Reuters.

Оказва се, че досега Европа сама си е отваряла вратички зад собствените си санкции, които продължава да поставя на Руската федерация. Налице е парадокс. Отвъд преките доставки на въоръжение, санкциите трябва да функционират като механизъм за структурно отслабване на военния капацитет. Данните обаче показват, че европейски пари са се вливали в руската икономика.

"Транзитна гара" се оказва малката и отдалечена централноазиатска държава с население колкото това на България. Киргизстан има ограничена икономика, но въпреки това тя служи идеално за безпрепятствено достигане на милиарди долари до руския пазар.

Европа помага

Данни на Международния валутен фонд (МВФ) разкриват, че вносът от индустриални гиганти като Германия и Италия към Киргизстан е скочил съответно с 1 880% и близо 2 000% спрямо нивата отпреди войната.

Докато при Литва и Полша се наблюдава известен спад спрямо рекордните нива от края на 2022 г. и началото на 2023 г., общата тенденция в Европа остава тревожна.

С началото на войната износът на ЕС за Киргизстан скача от 263 милиона до 1,1 милиарда евро. През 2023 г. вече надхвърля 2,7 млрд. евро, което е десетократно увеличение спрямо предвоенните нива. Европейските фирми са продали стоки за над два и половина милиарда евро на държава с БВП от около 14 милиарда евро. Това не е търговия, а хъб за разтоварване.

Търговия на ЕС с Киргизстан Годишни данни 2014–2024 г., в милиони евро Внос на ЕС от Киргизстан Износ на ЕС за Киргизстан Търговско салдо Износ на ЕС за Киргизстан: 2021 — 263 млн. евро, 2022 — 1171 млн. евро, 2023 — 2730 млн. евро, 2024 — 2731 млн. евро. Източник: Eurostat Comext (Statistical regime 4) · Графика: Money.bg

Близо 60% от целия износ на ЕС за Киргизстан се събира в две категории: транспортно оборудване за около 847 милиона евро, и машини и съоръжения за 751 милиона евро. Точно това са секторите, в които Русия има най-остра нужда заради санкциите. В тях са включени резервни части за камиони и автомобили, металообработващи машини, електродвигатели, пневматични системи и други.

За сравнение, през 2021 г. цялата категория "Машини и транспортно оборудване" към Киргизстан е "тежала" едва 81 милиона евро. За три години това е двадесетократен скок.

Трета категория, оценяваща продукти на химическата промишленост, добавя още 246 милиона евро, следвана от обикновени метали и изделия от тях за около 93 милиона.

Какво изнася България към Киргизстан (Русия)?

По данни на бившия главен икономист на Института за международни финанси Робин Брукс, износът на България за азиатската държава е скочил с около 5000% (т.е. 50 пъти) спрямо периода преди инвазията.

През 2021 г. износът се е оценявал на едва 4,1 млн. долара. С началото на войната през 2022 г. нараства с над 110%, достигайки около 22 млн. долара. В края на 2024 г. износът достига рекордните 78,5 млн. долара.

Според данните на сайта TradingEconomics за 2024 г., 1/3 от целия ни износ за Киргизстан се събират в три рискови групи: машини, ядрени реактори, котли и парни инсталации. Превозните средства и резервни части са малко след тях, на стойност около 23,8 милиона долара. Следва ги електрическото и електронно оборудване за 6,3 милиона.

"Вратичка" към Москва

Принудена да заобикаля европейските забрани, Русия успешно преначерта търговските си пътища и превърна държави като Киргизстан, Армения и Казахстан в свои икономически посредници.

Феноменът показва колко бързо глобалните вериги за доставки се адаптират към геополитически бариери. Вместо да спрат търговията, компаниите просто удължават пътя на стоките. А разликата в цената се покрива от крайния руски потребител. Крайният ефект дълго време оставаше един и същ - руският пазар да е задоволен, дори и с редица санкции. Това може да приключи.