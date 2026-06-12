Социалната мрежа Facebook и приложението Messenger се сринаха, алармирт потребители. Сривът е отчетен след 16:40 часа българско време. Стотици потребители казват, че нямат достъп до приложенията, които автоматично са ги "изхвърлили" от профилите им, съобщава БНТ.

Проблеми има и със социалната мрежа Instagram.

Според информация на световните медии сривът е на глобално ниво, тъй като потребители от целия свят питат в социалната мрежа Х какво точно се случва с платформите.

Сривът на Facebook е толкова голям, че Downdetector показва страница 404 - Page not found, поради наплива на хора, опитващи се да разберат какво точно се случва. А докато все още имаше достъп платформата показваше над 41 000 хиляди сигнала за проблеми само за секунди, по-късно станаха над 120 000.

Потребители докладват проблеми и с WhatsApp и Threads, които също са част от Meta.

Предстои да разберем дали става дума за глобален технически проблем или за частичен срив, засягащ определени региони.