Докато се опитваме да установим равенство между половете във всички общественополитически и икономически сфери, подобна "борба", изглежда, се води и в корупционните мрежи. Макар доскоро да се смяташе, че жените политици са по-малко склонни да станат част от незаконни практики, ново проучване развенчава тази теза.

След изследване на местните избори в Бразилия в рамките на две десетилетия на базата на шест различи показателя Националното бюро за икономически изследвания на САЩ заключи, че избирането на жена не оказа осезаемо въздействие върху нивата на корупция.

Разминаването с по-ранните проучвания според тях се дължи на недостатъчно отчитане на влиянието на политическия опит. В Бразилия кметовете могат да заемат поста най-много два последователни мандата. Оказва се, че именно по време на втория се наблюдава по-висок риск от корупция - кметовете, които вече са преизбрани и не са изправени пред нова предизборна кампания, са по-склонни да извършват нарушения.

Когато изследователите сравняват мъже и жени кметове с еднакъв политически опит, разликата в нивата на злоупотреби между тях изчезва. Нивото на образование също не оказва особено влияние, тъй като за представителите от женски пол е близо 17 процентни пункта по-вероятно да са завършили висше образование, отколкото тези от мъжки.

По-ранен анализ на Антикорупционният ресурсен център U4 потвърждава тезата за влиянието на мандатите. Според него по-малкият брой на жените във властта и в корупционните мрежите им е осигурявал и по-слаб достъп до възможности за злоупотреба.

С времето, особено при преизбиране, те могат да се асимилират в установените мрежи, да бъдат подложени на натиск за предприемането на противозаконни действия или сами да станат жертви на изнудване.

Влияние оказват още доминацията на мъжете в подобни сделки и обществено приетите норми на поведение, според които жените спазват правилата и избягват риска.

Независимо от пола, ключов фактор за намаляването на корупцията в политиката остават независимите стабилни и ефективни институции, смятат експертите. Увеличаването на броя на жените в политиката трябва да се разглежда не като решение на проблема със злоупотребите, а като политика за насърчаване на равенството.