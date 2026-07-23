Една от Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН е фокусирана върху установяване на равенство между половете - в социален, политически и икономически аспект. Макар ЕС да работи активно в тази посока, последни данни на Евростат показват, че разликата между заплащанията не само все още съществува, но и е прекалено висока.

Около 3900 евро - толкова губи всяка работеща жена в Европа всяка година. Предвид стойността на средната месечна заплата в България (1407 евро), това е възнаграждението за близо три месеца. Така сумарно жените, работещи в ЕС, губят 358 милиарда евро годишно.

По отношение на почасовото възнаграждение доходите на жените са средно с 11,1% по-ниски от тези на мъжете.

Къде загубите са най-големи

Най-голяма разлика в заплащането през 2025 година отбелязва Дания - около 7650 евро годишно, като след нея са Финландия и Австрия. Най-ниски стойности (под 1000 евро) пък са имали Белгия, Румъния и Полша. Макар България да влиза в топ 10 на страните с най-малка разлика, сумата все още е прекалено висока - 1590 евро.

Единствената страна, в която се наблюдава обратна дискриминация, е Люксембург, където жените взимат 474 евро повече от мъжете на годишна база.

Политика на думи

Една от причините за невъзможността за справяне с проблема е пропуснатият краен срок (7-ми юни) от някои европейски държави за изпълнение на Директивата за прозрачност на заплащането, която цели да се справи с разликата във възнагражденията.

Към началото на юни страните, които са публикували проекти на законодателства, са Кипър, Дания, Естония, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия и Румъния. От друга страна, Австрия, България, Хърватия, Унгария, Люксембург и Португалия не са предприели никакви действия за прилагане на директивата, съобщава Euronews.

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"Това е напълно неприемливо, когато жените вече са страдали от десетилетия дискриминация в заплащането - времето за културата на секретност, която позволяваше на доминираните от мъже заседателни зали, да се измъкват от дискриминация в заплащането", заяви Естер Линч - генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Според оценките на организацията въздействието на директивата би било значително. При постигане на дори 10% по-малка разлика средностатистическата работеща жена би печелила около 672 евро повече годишно.

Бездействието на България не само забавя намаляването на неравенствата между половете и постигането на справедливо заплащане, но и представлява заплаха от евентуални правни последствия за страната.