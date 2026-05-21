След тригодишни преговори между държавите-членки на Европейския съюз, в края на месец май в сила влиза обща Директива за борба с корупцията. Тя има за цел да защити гражданите и бизнеса от негативното влияние на корупционните практики, което специално в България е честа причина за отлив на инвестициите. В студиото на Money.bg темата коментира с експертно мнение адв. Олег Темников от адвокатско дружество Wolf Theiss.

"Новата директива е първият такъв цялостен европейски акти, който събира в един общ режим за наказване и превенция корупцията - както в публичния, така и в частния сектор. Целта е да се хармонизират парвилата във всички държави-членки. Те от своя страна ще разполагат с период от две години, за да изградят вътрешното си законодателство и да го приведат в съответствие с директивата", заяви адв. Темников.

Най-голямата важност на европейската директива за борба с корупцията е това, че за първи път по ясен начин ЕС казва, че корупцията вече не е само национален проблем, подчертава експертът.

"Тя е заплаха за единния пазар, за парвовата държава, за демокрацията, за зенностите, върху които е изграден ЕС. И ако дадена страна не действа в достатъчмна степен, ЕК ще има пряк инструмент да следи и изисква резултати."

Критична точка за бизнеса

За бизнеса най-важната промяна е, че Директивата ясно поставя корупцията в частния сектор на същата карта на риска като класическия подкуп на длъжностно лице, разяснява адв. Олег Темников. Тоест вече не става дума само за корупция от типа на плик с пари към чиновник.

"В обхвата попадат и ситуации, при които служител или мениджър в частна компания получава облага, за да наруши задълженията си - например при избор на доставчик, възлагане на поръчка, търговска отстъпка, конфликт на интереси или вътрешна злоупотреба. Такива разпоредби съществуват и в сега действащия НК, но те са прилагани на практика изключително рядко.

Въвежда се и т. нар. "отговорност за неупражнен контрол". Например ако ваш служител даде подкуп, за да спечели договор и се докаже, че компанията не е имала адекватни защитни механизми, фирмата носи директна отговорност."

Адв. Темников допълва, че практическият ефект за българските компании ще бъде в три посоки. Първо, ще се увеличи рискът от отговорност на самото юридическо лице, а не само на конкретен служител или управител. Ще има и много по-големи санкции

Второ, ще има много по-сериозне натиск за прилагането на реални вътрешни правила, проверки, контрол и сигнали. Именно тук идва изненадата за много бизнесмени - директивата въвежда задължителни вътрешни програми за съответствие като фактор за определяне на наказание. Компаниите, които имат реални и ефективни антикорупционни програми ще могат да се позовават на тях като смекчаващо обстоятелство. Останалите ще носят пълна отговорност.

Трето, санкциите вече няма да се мислят само като глоба, а и като потенциално изключване от обществени поръчки, субсидии, концесии и дори ликвидация.

Санкциите

69 на сто от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна, показва проучване на Евробарометър от 20025 г. На този фон в България от десетилетия сме в дъното на класациите по нива на корупцията.

Според новата Директива някои от предвидените санкции за юридически лица могат да достигнат сумата от 40 милиона евро.

"Когато юридическо лице носи отговорност за определени корупционни престъпления, максималният размер на имуществена санкция трябва да бъде не по-нисък от 5% от общия световен оборот или алтернативно 40 милиона евро за най-тежките категории - публичен подкуп, частен подкуп, присвояване или злоупотреба с поверено имущество.

За търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието и обогатяване от корупционни престъпления прагът е 3% от световния оборот или 24 милиона евро. Целта е проста, глобата трябва да е толкова висока, че корупцията да стане икономически неизгодна", обобщава адв. Олег Темников от Wolf Theiss.

