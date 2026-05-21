Китайският производител на гуми Linglong Tire планира сериозно разширяване на производството си в сръбския град Зренянинл Новият етап на проекта може да открие между 400 и 800 работни места. Компанията вече води разговори със сръбските власти за държавни субсидии, съобщава Biznis.rs.

По думите на кмета на Зренянин Симо Салапура, Linglong е подписала протокол за разширяване на завода си върху допълнителни 70 хектара в индустриалната зона "Югоизток". В момента бизнес планът се разглежда от сръбската Агенция за развитие, която трябва да реши при какви условия държавата ще подкрепи инвестицията.

В завода на Linglong в момента работят около 2500 души. Компанията започна производство в Сърбия през 2024 г., а миналия месец обяви и планове за инвестиция от $645 милиона във втората фаза на проекта. Тя включва изграждане на т. нар. "зелена индустриална верига" - от производството на гуми до рециклирането им.

Сръбската държава вече е подкрепила първоначалната инвестиция на китайската компания с около €70 милиона субсидии и предоставяне на близо 100 хектара земя. Според местни оценки общата стойност на помощта надхвърля €80 милиона.

Разширяването идва в момент, в който германският автомобилен доставчик Draxlmaier Group постепенно прекратява дейността си в Сърбия. Само в Зренянин компанията е имала около 1800 служители, като част от тях вече са съкратени, а окончателното изтегляне е планирано за началото на следващата година.

Според сръбските власти именно експанзията на Linglong може да поеме част от освободената работна сила. Кметът на Зренянин посочва още, че в бивши мощности на Draxlmaier вече влиза и логистичната компания JUSDA Europe.

Проектът на китайския производител обаче остава силно дискусионен. В края на миналата година САЩ спряха вноса на гуми, произведени от Linglong в Сърбия, след данни за използване на принудителен труд. Няколко местни правозащитни организации също отправиха подобни обвинения, но без последвали действия от страна на институциите.

