Населението на съседна Гърция може да намалява, но търсенето на жилища - особено на по-малки домове, разположени в малки сгради, се увеличава. Банката на Гърция отдава този парадокс главно на увеличаването на домакинствата от само един човек, предимно студенти, необвързани, дигитални номади и разведени. Именно заради това все повече предприемачи строят малки сглади и малки апартаменти, съобщава Ekathimerini.

В Атина, от 2011 до 2021 г., населението може да е намаляло незначително с 0,4%, но броят на домакинствата е нараснал с 8,4% или със 127 300 единици в абсолютни стойности, главно поради увеличението на домакинствата с един човек с 36,9%. Това развитие насочва повече категории наематели и купувачи към малки жилища, което повишава цените им.

Освен това, жилищните сгради, които се създават на мястото на стари офис сгради и промишлени имоти, са конфигурирани като малки резиденции, от 20-25 кв.м. до 60-70 кв.м.

Това е така, защото малките апартаменти носят повече (на кв.м.) в сравнение с по-големите и защото остават по-достъпни, пропорционално на по-големите, и следователно са привлекателни за по-голяма част от заинтересованите страни.

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В последния си доклад за Гърция МВФ отбелязва, че пазарът на недвижими имоти все още не е имал време да се адаптира към демографските промени. Въпреки острия демографски проблем на Гърция, броят на домакинствата не намалява. Младите хора се опитват да напуснат дома на родителите си по-рано, но без никакви непосредствени планове за съжителство, брак или създаване на семейство, докато нарастването на разводите разделя населението на повече домакинства, подхранвайки нуждата от жилище. В резултат на това интересът се измества към качествени, малки жилища в градските центрове, които остават трудни за намиране.

Както обясняват анализаторите, ускоряването на темпа на покачване на цените на по-малките имоти се дължи на увеличеното търсене, поради финансовите затруднения на все повече заинтересовани страни и растежа на едночленните домакинства. По-малките къщи са и по-достъпни, така че са предпочитани от все повече хора, което сочи към ново икономическо състояние, което се формира.