Какво е общото между Google, Facebook, BMW, Electrolux и Mondelēz?

Част от процесите по възстановяване на ДДС за тези международни компании се управляват от български данъчни специалисти от Fintua.

Макар работата им рядко да попада в светлината на прожекторите, именно те помагат на международния бизнес да се ориентира в сложния свят на данъчното законодателство. А тази година част от екипа на компанията получи възможност да надникне и отвъд ежедневната работа - с обучение в IVA University и пролетната конференция на International VAT Association (IVA) във Варшава.

От Варна до международната данъчна общност

В края на май полската столица събра близо 200 специалисти от 33 държави, десетки лектори и представители на бизнеса, европейските институции и консултантския сектор. Сред тях бяха и четирима служители на Fintua, които тази година участват в IVA University - международна програма за развитие и сертифициране на експерти по ДДС.

Това е второ поредно участие на Fintua в инициативите на Международната данъчна асоциация. През 2025 г. първата група служители на компанията завърши IVA University, чиято програма включваше и участие в две от водещите международни данъчни конференции - в Палма де Майорка и Хелзинки.

Източник: CluneTech Станислав Симеонов, Ирена Маринова и Искра Лозанова от екипа на Fintua на VAT конференцията в Хелзинки

Когато ДДС се окаже по-интересно, отколкото звучи

За повечето хора данъците са тема, която рядко предизвиква ентусиазъм. За участниците в програмата обаче преживяването променя тази представа.

По време на обученията и конференцията те се срещат с експерти от Европейската комисия, данъчни консултанти и представители на международни компании, които представят реални казуси от практиката и бъдещите промени в европейското законодателство.

За нашите участници най-впечатляващият момент е осъзнаването, че казуси, по които работят български екипи, достигат до най-високите нива на европейската данъчна практика и се обсъждат като теми на конференцията.

"Да бъдеш заобиколен от професионалисти от толкова много държави, които истински горят в работата си, е изключително мотивиращо. Тази енергия и страст към професията са нещо, което трудно може да се научи от теория - те се усещат. Именно това вдъхновение, заедно със знанията и новите контакти, е най-ценният опит за мен до момента.", разказва Полина Георгиева от Fintua.

Срещи, които остават

Освен знания, програмата е донесла на всички участници и нещо друго - нови професионални контакти и приятелства.

Сред студентите има специалисти от Европа, Азия и Африка, а разговорите извън лекционните зали често се оказват също толкова ценни, колкото самото обучение.

"Кога друг път бих имала възможност да обменям опит с колеги от Китай или Южна Африка? Това беше едно от най-вдъхновяващите неща за мен.", споделя Ирена Маринова, която се обучава в програмата за данъчни специалисти през изминалата година.

Неочакван бонус се оказва и възможността колеги от различни екипи на Fintua да се опознаят по-добре. Хора, които рядко работят заедно в ежедневието си, прекарват няколко дни рамо до рамо и създават нови професионални връзки.

Източник: CluneTech Елена Нанкова, Полина Георгиева, Ивана Хаджийска, Албена Пашова, Симона Тодорова от екипа на Fintua във Варшава

Инвестиция в хората

Участието в обученията и конференциите на International VAT Association е вдъхновяващ пример за стремежа на работодателите в страната ни да развиват експертизата на своите служители и да им дава достъп до международни професионални общности.

Опитът на български експерти от Fintua показва, че зад привидно сухи теми и рядко предпочитани от младите професии често стоят глобални проекти, вълнуващи казуси и възможности за развитие на световно ниво - защото понякога най-интересните професионални истории започват именно там, където повечето хора виждат само числа.