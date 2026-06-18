Най-големият проект за градско развитие в Гърция и един от най-мащабните в Европа достига ключов етап. Първите жители на "Елиникон" - новия "град в града", който се изгражда върху терена на бившето летище на Атина, се очаква да се нанесат в началото на 2027 г.

Инвестицията, оценявана на над €8 милиарда, трябва да превърне изоставената аерогара в нов градски център с жилищни комплекси, офиси, хотели, спортни съоръжения и крайбрежен парк по протежение на Атинската ривиера.

"Голямата инвестиция в "Елиникон" вече не е теория. Тя вече не е само булдозери и строителни дейности, а започва да придобива реални измерения", заяви гръцкият вицепремиер Костис Хацидакис по време на посещение на строителната площадка.

Още преди нанасянето на първите собственици ще започне и поетапното отваряне на спортната инфраструктура. От юли 2026 г. обществеността ще получи достъп до първите съоръжения в спортния парк на комплекса, включително лекоатлетическа писта, игрища за футбол и тенис, както и зони за хвърляния. Официалното откриване е планирано за есента на същата година.

По време на визитата си Хацидакис съобщи и за постигнато споразумение между инвеститора LAMDA Development и Гръцката федерация по гимнастика. Федерацията ще получи нови модерни съоръжения в Hangar B - една от емблематичните сгради на бившето летище.

Сред жилищните проекти с най-напреднал етап на строителство е комплексът Promenade Heights в квартала Little Athens. Той включва 79 жилища в 9 сгради и трябва да бъде завършен през първата половина на 2027 г.