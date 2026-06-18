Пазарът на доставки на храна в България продължава да расте с двуцифрени темпове, а конкуренцията между платформите се оказва двигател както за по-доброто обслужване, така и за по-изгодните условия за ресторантите и потребителите. Това коментира пред Money.bg Димитър Вутков, генерален мениджър на Bolt Food за България, в рамките на проекта Лидери на мнение: E-commerce.

Компанията отбеляза първата си година на българския пазар през май, като по думите на Вутков "това е една година, изпълнена с много динамика, много ръст, много предизвикателства и, крайно време е да се поздравим, доста успехи за тази първа година".

"Стартирахме в 4 града, като два от тях отворихме през последните месеци, а в София и Пловдив вече сме на второ място според последните данни", разкри още той. От началото на годината компанията е удвоила мащаба на бизнеса си както по отношение на потребителите, така и при броя ресторанти и партньори.

"Лидери на мнение" представя ключовите за съвременната българска икономика компании, техните проекти, визия и принос към обществото.

Най-важният показател - дали клиентът се връща

Според Вутков успехът на една платформа не може да бъде измерван само чрез обороти или брой регистрации. "Следим над 30 различни показателя. Най-важният е с каква степен успяваме да задържим потребителите, които привличаме към платформата. Следим скоростта на доставките, качеството на обслужването, времето за реакция при възникнал проблем, но в крайна сметка най-важното е дали клиентът разпознава нас като предпочитан канал за доставка на храна", поясни мениджърът на Bolt Food.

Той разкри, че компанията отчита средно време за доставка от около 32 минути.

По думите му истински лоялен клиент е този, който в рамките на първите 4-5 седмици е направил няколко последователни поръчки.

"Това е сигналът, че сме успели да изпълним обещанието си към него", каза Вутков.

Конкуренцията е здравословна

Навлизането на четвърта платформа на българския пазар първоначално е било посрещнато резервирано, призна гостът.

"Имаше известна доза скептицизъм. Нормално е. Но истината е, че пазарът имаше нужда от конкуренция. Конкуренцията ни кара да бъдем по-иновативни, по-конкретни в предложенията си и по-добри към ресторантите и потребителите", коментира той. Според Вутков към момента над 90% от най-големите ресторанти в страната вече присъстват в платформата.

Той подчертава, че Bolt Food не разчита единствено на агресивни промоции за растеж.

"Самоцелният ръст не е нещо, което ни движи. По-скоро търсим органичен и качествен ръст, който идва от потребител на потребител. Виждаме, че българският клиент разпознава стойността на добрите оферти и качественото обслужване и това е нещото, което го задържа", каза още Вутков.

Платформите като път към нови клиенти

По думите на Вутков ключово в отношенията с партньорите е, че ресторантите гледат на платформите като на инструмент за разширяване на бизнеса.

"Те търсят предвидимост, коректност, конкурентни търговски условия и най-вече нови клиенти. Данните показват, че добавянето на втора или трета платформа в огромната част от случаите носи допълнителни поръчки и нови потребители", посочи той. Затова и, логично, компанията отчита силно присъствие на местни ресторанти и регионални вериги.

"Голяма част от поръчките ни са концентрирани именно в местни вериги. Това дава възможност на по-младите потребители да откриват нови ресторанти в квартала си, а за самите ресторанти означава повече видимост и повече оборот", обясни още Вутков.

По наблюдения на госта именно поколението Gen Z променя пазара най-силно.

"Тези потребители са доста взискателни, ценово чувствителни и търсят бърза и качествена услуга на справедлива цена", коментира той.

Вътрешните данни на компанията показват, че Студентски град е сред районите с най-висока концентрация на поръчки. "Щом сме успели да спечелим младите хора и успяваме да ги задържим, смятам, че бъдещето е светло пред нас", смята Вутков.

Следващата стъпка е суперапът

Една от най-интересните теми в разговора беше бъдещето на платформите за доставки. Според Вутков пазарът постепенно излиза извън рамките на ресторантската услуга.

"За да бъдем конкурентоспособни и в средносрочен план, трябва да се превърнем в суперап (бел. ред. SuperApp), в който потребителят може да намери различни услуги и продукти, а не само доставка на храна", заяви той. Именно затова и компанията вече работи активно в сегмента на хранителните стоки и магазините.

"Експанзията в нови градове е важна, но качеството на насищане с различни услуги и продукти според мен ще бъде ключът за това кой ще успее дългосрочно да спечели този пазар", смята още Вутков.

Технологиите и анализът на данни играят все по-голяма роля за развитието на бизнеса.

Използването на изкуствен интелект е "ежеминутно". А според мениджъра скоростта, с която AI навлиза в ежедневието ни, е умопомрачителна. Той разказа, че технологията се използва както за маршрутизиране на доставките, така и за анализ на потенциала на различни райони и квартали.

"Неща, които преди години биха били задача за няколко седмици работа на специализиран бизнес анализатор, днес могат да се случат само с няколко клика", посочи той.

Българският пазар има още много място за растеж

Въпреки вече силната конкуренция и известното насищане Вутков е убеден, че секторът тепърва ще се развива. "Делът на потребителите, които използват доставка на храна, расте с двуцифрени темпове. Това е пазар, който се движи от промяната в потребителското поведение", коментира той. Според него след няколко години доставките няма да бъдат възприемани като нещо специално или инцидентно.

"Тази услуга няма да бъде нещо екзотично, което използваш веднъж месечно. Тя ще бъде част от начина на живот на потребителя и той ще разпознава този канал като основен начин да направи ежедневието си по-лесно", прогнозира Вутков.

От гледна точка на компанията целта също е ясно формулирана. "Да се позиционираме в топ 2 е повече от реалистична цел до края на следващата година", заяви още Димитър Вутков.

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