Бумът на изкуствения интелект създаде нов пазар в Китай, където хората могат да дават лицата си под наем. Расте броят на онлайн платформи, плащащи между 15 и 700 долара за лиценз върху нечий образ за AI съдържание, пише Rest of World.

Платформите изграждат каталози със снимки - качени от потребителите или направени в специализирани студия, от които продуцентите избират лица по пол, възраст или категория, филтрирайки и по жанр.

Потребителите сами определят къде може да се появи лицето им - като сфера и брой продукции.

"Независимо дали актьорите и моделите лицензират лицата си на нашата платформа, AI вече промени индустрията. Продажбата на права върху снимките им дава начин да печелят, докато продължават кариерата си офлайн", казва Лонг Лю, ръководител на операциите в платформата New Claw, цитиран от Rest of World.

Ръст на AI съдържанието

AI видеата предизвикаха тревога заради нарушения на авторски права. В САЩ споровете най-често засягат знаменитости като Том Ханкс и Скарлет Йохансон, предупредили за неоторизирани AI версии на себе си.

В Китай проблемът засяга и обикновени хора, откриващи лицата си в AI драми, в които никога не са се съгласявали да участват.

Над 95% от 128 000-те късометражни драми, пуснати в Китай през първото тримесечие, използват AI - тези ултракъси вертикални сериали за телефони са мултимилиардна индустрия в страната.

Платформата на ByteDance за AI драми Hongguo беше обвинена от двама инфлуенсъри, че е откраднала и променила лицата им без съгласие и продукция, събрала над 40 милиона гледания, беше свалена.

От началото на 2026 г. ByteDance, собственик и на Douyin (китайската версия на TikTok), е премахнала над 85 000 видеа с неоторизирано възпроизвеждане на лица и гласове.

Платформата ActID помага на потребителите да управляват лицензионни договори, следи за неразрешена употреба на регистрирани лица и ги свързва с адвокати при нужда. От старта си през март компанията от Шънджън е регистрирала около 800 потребители, около 300 от които са се съгласили да лицензират образа си.

Досега две AI продукции са лицензирали около 10 лица чрез платформата, при цени между 99 и 500 юана (15-74 долара) на епизод.

"Продуцентите искат атрактивни лица за главните роли, но им трябват и разпознаваеми - например на възрастни хора", казва Камий Ян, маркетинг директор на ActID. AI драмите "и без друго не изискват актьорско майсторство - лицата служат само като изходен материал", добавя тя.

New Claw, базирана в Ченгду, се преориентира към този бизнес, след като дейността ѝ като продуцентска къща е била сериозно засегната от AI. "Традиционното производство спадна, рекламните бюджети се свиха, дори луксозните марки започнаха да преминават към AI", казва Лю. Лицензирането на лице е по-евтино от наемането на актьор, добавя той - затова платформата е въвела минимална цена от 500 юана (74 долара) за снимка.

Правни спорове около образа

Платформите твърдят, че предлагат решение на споровете за интелектуална собственост от AI видеата. Но 21-годишният модел от Шанхай Сю Фан, завел дело срещу китайска модна марка заради употреба на лицето му без негово участие, не е убеден и твърди, че никога не би продал правата върху лицето си. "Ако го лицензирам, нямам представа как AI може в крайна сметка да го промени или дали може да ме изобрази по унизителен начин", казва Фан.

Съдът в Гуанджоу е разгледал около 700 сходни дела за три години, по данни на National Business Daily. През март Интернет съдът в Пекин постанови знаково решение по дело за AI драма с образ на знаменитост без съгласие: използването на чужд образ в AI face-swap без разрешение е незаконно, дори когато изображението е било променено.

Пекинската адвокатка Йеле Дън, специализирана в дела за права върху образа при AI, смята появата на този бизнес модел за положителна стъпка към правна рамка. Но очаква платформите да не успеят да елиминират по-широките рискове - веднъж качени, биометричните данни могат да излязат извън контрола на собственика им, а неразрешен face-swap и бъдещо обучение на AI модели със заредените снимки остават неконтролируеми.

"Най-очевидният проблем остава неясният обхват на разрешението", казва тя. "Много агенции плащат на хората по няколко десетки долара, за да съберат биометричните им данни, но условията често са толкова размити, че е невъзможно да се знае кой ще ползва образа и за какви цели."

Някои AI продуценти остават скептични. Режисьорката Уенди Ма казва пред Rest of World, че някои продукции купуват лица, за да не изглеждат героите "твърде AI", но повечето минидрами разчитат изцяло на генерирани персонажи. "В крайна сметка контролът на разходите е това, което има значение", казва тя.