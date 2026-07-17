Пекин направи решителен ход за оспорване на западното влияние в технологиите, като обедини десетки държави в нов съюз за изкуствен интелект. Общо 29 страни подписаха в Шанхай споразумение за създаването на Световната организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект (WAICO), съобщава Ройтерс.

Междуправителственият орган, предложен за първи път от Китай преди година, има за цел да наложи алтернативна рамка за глобално регулиране и управление на изкуствения интелект.

Историческото подписване се състоя непосредствено преди старта на Световната конференция за изкуствен интелект, а двигател зад инициативата е китайският външен министър Уан И.

Диктуване на нов ред

Пекин се противопоставя на регулаторните рамки, разработвани от САЩ и Европейския съюз, които до момента налагаха тона за безопасност и етика в технологиите.

Новата организация се очаква да се фокусира върху по-либерален достъп до технологии за развиващите се страни и по-малко ограничения върху алгоритмите за масово наблюдение и сигурност.

Това са сфери, в които Китай държи сериозно технологично предимство.

Според анализатори, Пекин използва Инициативата "Един пояс, един път", за да привлече партньори от Глобалния юг, които се чувстват изолирани от западните технологични санкции.

Членството в организацията е отворено за всяка суверенна държава, без критерии за влизане.

Пропукване при врага

САЩ продължават агресивно да затягат контрола върху износа на супермодерни чипове и алгоритми, а съюзниците им не крият раздразнението си.

По време на последната среща на Г-7 френският президент Еманюел Макрон открито разкритикува американските технологични ограничения, определяйки ги като "силно националистически".

Точно в тази пролука влиза Китай. За него изкуственият интелект е преди всичко инструмент за икономическо развитие и индустриален скок.

Сред подписалите се нареждат Русия, Бразилия, Индонезия, Пакистан, Казахстан, Сърбия, Беларус, Венецуела, Куба и други.