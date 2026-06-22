Група европейски изследователи и инвеститори публикуваха своеобразна "история на бъдещето", разказваща как ЕС губи технологичния и политическия си суверенитет в рамките на пет години.

Докладът, наречен Europe 2031, се превърна в хит сред евродепутати и дипломати точно когато администрацията на Тръмп блокира достъпа до новия модел на Anthropic извън САЩ.

Измислена история, реални данни

Europe 2031, публикуван на 11 юни, проследява съдбата на измислена брюкселска служителка, Каролин Дюбоа, която напразно се опитва да убеди началниците си в неотложността на инвестициите в изкуствения интелект. Докато Европа се бави, Америка монополизира изчислителния ресурс, китайски роботи превземат производството и ЕС се озовава в икономическа и политическа зависимост от двете суперсили.

Накрая Вашингтон иска да изкупи германските автомобилни заводи, за да прави роботите си и заплашва, че ще лиши ЕС от защита от кибератаки. Китай пък предлага спасителни заеми на закъсалите икономики, но с ясната цел да грабне ключовия производител на машини за чипове ASML. Казано с една дума - капитулация.

Авторите подкрепят фикцията с реални цифри: към средата на 2026 г. Европа разполага с около 5% от световния AI изчислителен капацитет срещу около 80% за САЩ. Най-голямото американско суперкомпютърно съоръжение разполага с мощност от 1250 мегавата, докато европейският еквивалент достига едва 83 мегавата, посочва Implicator.ai.

Малко български контекст - първата AI гигафабрика у нас първоначално ще заработи със 70 мегавата изчислителна мощ най-рано догодина. На политическо равнище е обсъждан максимум от 500 мегавата, но как и кога реално може да бъде постигнат няма публична информация.

Да поговорим и за пари. OpenAI набра 122 милиарда долара само в един инвестиционен кръг - повече от всички европейски AI компании взети заедно, а пазарният дял на европейските облачни доставчици в собствения им континент е спаднал от около 29% през 2017 г. до около 15% през 2022 г.

Политически отзвук

Докладът излезе ден преди администрацията на Тръмп да нареди на Anthropic да спре достъпа до Fable - по-защитена версия на широко обсъждания модел Mythos, за всички клиенти извън САЩ.

Съвпадението осигури огромна видимост по време на срещата на Г-7 във Франция: докладът е прочетен от членове на Европейския парламент и, по думите на авторите, е поставен на масата в неофициални британско-германски дискусии, съобщава The Guardian.

Максимилиан Негеле, бивш анализатор в американския мозъчен тръст RAND, напуснал работата си, за да се включи в проекта, обяснява мотива си пред The Guardian: "Като човек, който пътува доста до Сан Франциско и разговаря с хората там, случващото се в Европа ми изглеждаше като бавно движеща се автомобилна катастрофа."

Какво предлагат авторите

Препоръката на "Europe 2031" се разминава с рефлекса, появил се след заповедта срещу Anthropic - да се влеят публични средства в Mistral, единственият европейски разработчик на топ AI модели. Вместо това авторите призовават за масово изграждане на изчислителна инфраструктура в Европа, която да привлича американски технологични гиганти и да дава на континента лост за преговори.

Планът изисква публичен и частен капитал в мащаб, "непознат за Европа в мирно време", и специални зони за ускорено изграждане на центрове за данни - каквито Европейската комисия предвижда в предложения Акт за облачно и AI развитие, пише Euractiv.

Даан Юейн, директор по изследванията в Arq Foundation и един от авторите, отхвърля идеята Европа да залага на ASML - нидерландската компания, произвеждаща машините за литография, необходими за производството на чипове, като реален лост над веригата на доставки.

"ASML често се определя като задушаваща точка. Не мисля, че действително е такава", казва Юейн пред Euractiv, като аргументира, че евентуални ограничения върху износа няма да засегнат САЩ бързо.

Критики и съмнения

Не всички са убедени. Критици от платформата Silicon Continent посочват, че Meta ще похарчи за чипове тази година около 125 милиарда долара - повече от германския отбранителен бюджет от около 114 милиарда - и пак изостава от лидерите, което поставя под съмнение дали индустриална политика изобщо може да затвори пропастта, пише Implicator.ai.

Самите автори признават, че редица мащабни американски проекти, цитирани в сценария като доказателство за доминацията на САЩ, вече са се разпаднали - сделката между OpenAI и Nvidia за 100 милиарда долара, споразумението с Oracle за 300 милиарда, строежът на центъра за данни в Тексас. "Не изключвам един-два AI играча да фалират, но исках да предам общото усещане за това, което смятаме, че ще се случи.", признава Негеле пред The Guardian.

В Брюксел сигналът е получен, дори ако детайлите остават дискусионни. Членът на Европейския парламент Николас Касарес заяви пред Euractiv, че докладът "увеличава малко алармите, за да привлече вниманието ни", но ключовият въпрос вече е на масата: кой изгражда AI инфраструктурата на Европа - и кой ще има правото да я използва?