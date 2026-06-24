Китай официално изпревари САЩ в надпреварата за най-бърз суперкомпютър в света. Новата система LineShine, разположена в Националния център за суперкомпютърни изчисления в Шънджън, оглави глобалната класация TOP500 - първи китайски успех три години насам, предаде "Ройтерс".

Машината използва изцяло местно разработени чипове, което според експерти е по-скоро демонстрация на технологична самостоятелност, отколкото доказателство за лидерство в изкуствения интелект.

Победата идва на фона на засилващата се конкуренция между Вашингтон и Пекин в областта на високопроизводителните изчисления. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа нов указ, насочен към ускоряване на американските разработки в квантовите технологии - още един фронт в технологическото съперничество.

В изданието на TOP500 от юни 2026 г. LineShine измества досегашния лидер El Capitan, разположен в Националната лаборатория "Лорънс Ливърмор", където САЩ правят ядрените си симулации.

Според анализатори, цитирани от "Ройтерс", класацията вече не е най-точният измерител за системи, предназначени за AI. На тест, по-близък до реални AI натоварвания, LineShine заема едва четвърто място.

Дълги години суперкомпютрите бяха територия на национални лаборатории и университети, оптимизирани за научни симулации. С бума на изкуствения интелект компании като Microsoft, Amazon и Google изградиха собствени гигантски изчислителни инфраструктури, които често надминават традиционните системи - но не участват в TOP500.

Изследване от 2025 г. показва, че системата Colossus на xAI вероятно вече е по-мощна от El Capitan.

"Ако хиперскейлърите подаваха своите системи, този "най-бърз в света" дори нямаше да е в топ 5", коментира Джими Гудрич от Института за глобален конфликт и сътрудничество към Калифорнийския университет.

Според експерти китайското завръщане в класацията е знак, че Пекин иска международно признание за напредъка си в дизайна на чипове. Китай доминираше в TOP500 между 2010 и 2023 г., но спря да подава системи след въвеждането на американските ограничения върху износа на чипове и оборудване.

"Не ме изненадва, че това е най-бързата система. Изненадва ме, че решиха да я подадат", казва Адисън Снел от Intersect360 Research.

LineShine не използва усъвършенствани AI чипове - вероятно защото производствените инструменти за тях остават под американски контрол. "Китай се опитва да убеди света, че ограниченията не работят, като разчитат да не гледаме детайлите", добавя Гудрич.