Австрия въведе в експлоатация един от най-мащабните хибридни енергийни комплекси в Европа. Той съчетава 84 MW вятърни мощности, 82 MW фотоволтаици и батерийна система за съхранение на електроенергия. Проектът е реализиран от семейната компания PÜSPÖK, която управлява над 100 вятърни парка и няколко големи соларни мощности в страната. Новият комплекс в Източна Австрия цели да реши един от основните проблеми на възобновяемата енергия - непостоянното производство.

Системата комбинира различни източници, чието производство се допълва във времето. Соларният парк генерира най-много електроенергия през слънчевите часове и летните месеци, докато вятърните мощности обикновено имат по-висока продукция през зимата. Батерийната система пък позволява част от произведената енергия да бъде съхранявана и използвана в периоди на по-ниско производство.

Ключова част от комплекса е агроволтаичният парк с мощност 68 MWp, разположен върху около 50 хектара. Вместо теренът да бъде изцяло зает от соларни панели, пространството под тях продължава да се използва за земеделие - като пасище за около 120 овце и 90 агнета.

Проектът се реализира в рамките на европейската инициатива REPowerEU, чиято цел е ускоряване на развитието на възобновяемата енергетика и намаляване на зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива.

Разработването на подобни хибридни мощности се превръща в една от основните тенденции в енергийния сектор. Подобни решения позволяват по-добро използване на съществуващата мрежова инфраструктура и по-стабилно производство от възобновяеми източници.