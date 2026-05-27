Изследователи от университета Цинхуа твърдят, че до 2050 г. светът технически би могъл изцяло да покрива нуждите си от електроенергия чрез възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Заключението е част от проучване, публикувано в Nature Energy.

Учените са разработили модел на глобална енергийна система, който анализира почасово потреблението на електроенергия във всички региони на света и възможностите то да бъде обезпечено чрез слънчева и вятърна енергия. В анализа са включени фактори като налични площи за изграждане на мощности и разстоянието между производството и крайните потребители.

Според изследването бъдеща глобална електроенергийна система с нулеви въглеродни емисии би изисквала между 15 и 20 TW мощности от променливи възобновяеми източници, основно слънчеви панели и вятърни турбини. Над 80% от тези мощности биха могли да бъдат разположени в радиус до 200 км от центровете на потребление.

Моделът обаче очертава и сериозни ограничения пред подобен сценарий. Само изграждането на необходимите соларни мощности би изисквало над 9 милиона хектара площ по света. Тази площ е съизмерима с над 80% от територията на България.

Изследователите отбелязват още, че държавите с по-ниски доходи, особено в Африка, разполагат със значителен потенциал за развитие на възобновяема енергия. Това може да подобри достъпа до електричество и да намали енергийните неравенства там.

Проучването разглежда и възможностите за намаляване на разходите при подобна глобална система. Според авторите управлението на потреблението на електроенергия чрез изместване на част от търсенето към различни часове, би могло да спести около $182 милиарда годишно, или 6,5% от общите системни разходи.

Допълнителни икономии биха дошли от разширяване на международните електропреносни мрежи с високо напрежение, което според модела може да намали разходите с още $157 милиарда годишно. Най-голям ефект обаче би имало премахването на търговските бариери пред технологиите за възобновяема енергия, а потенциалният ефект би бил близо $345 милиарда годишно.

Авторите подчертават, че глобална енергийна система с нулеви емисии би имала не само климатичен, но и социален ефект. Като основен довод се изтъква, че тя може да осигури по-равнопоставен достъп до енергия в различните части на света.