Казахстан одобри мащабен национален проект за развитие на въглищната енергетика, който предвижда привличането на инвестиции в размер на най-малко 7,5 трилиона тенге (около €12,8 милиарда) до 2030 г. Решението е част от стратегията на страната за гарантиране на енергийната сигурност и преодоляване на недостига на базови мощности на фона на ускорената индустриализация и растящото потребление на електроенергия.

Постановлението за Националния проект "Развитие на въглищната генерация" е подписано от премиера Олжас Бектенов, съобщиха от пресслужбата на правителството. Документът определя дългосрочната политика на страната в енергийния сектор и залага на "стабилно производство на електроенергия", което според властите не може да бъде осигурено само чрез възобновяеми източници.

От правителството посочват, че бързото развитие на индустрията, центровете за данни, информационните технологии и системите с изкуствен интелект изисква постоянна базова мощност, каквато към момента могат да гарантират основно въглищните централи.

Нови централи и модернизация на съществуващи

Националният проект предвижда въвеждане в експлоатация и обновяване на общо 7,8 GW мощности. Планира се изграждането на 8 нови енергийни източника, включително големи въглищни централи в Екибастуз с мощност 2640 MW, в Курчатов - 700 MW и в Жезказган - 500 MW. Предвидено е и строителството на нови топлоелектрически централи в Кокшетау, Семей и Уст-Каменогорск.

Паралелно ще бъде извършена дълбока модернизация на 11 действащи електроцентрали, сред които Аксуската ГРЕС, Екибастузката ГРЕС-2 и енергийния комплекс в Караганда. Според правителството това ще позволи до 2030 г. степента на физическо износване на основното оборудване в сектора да бъде намалена с около 12,6%.

Инвестиции извън бюджета и технологии за "чисти въглища"

Финансирането на проектите ще бъде осигурено основно чрез извънбюджетни средства и привличане на частни инвестиции. Властите подчертават, че новите мощности ще бъдат изграждани с използване на технологии за т. нар. "чисти въглища", включително електрофилтри, системи за каталитично намаляване на азотните оксиди и инсталации за десулфуризация на газовете.

Целта е емисиите да отговарят на международните стандарти и на изискванията за най-добри налични технологии.