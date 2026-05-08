British Airways (BA) наема пилоти за широкофюзелажни самолети, като от тях няма да се очакват инфарктни излитания и кацания или дълги часове във въздуха. Всъщност превозвачът търси опитни летци, които просто да рулират с машините между терминалите на международното летище "О'Хеър" в Чикаго, съобщава Ewruonews.

Работата, публикувана на уебсайта за кариери на BA, предлага заплащане между 90 000 и 100 000 долара. Изискванията за позицията включват "скорошен опит в управлението на Boeing 777 или 787 като капитан или първи офицер", както и "желание за учене и адаптиране към стандартните оперативни процедури на British Airways" и "висока степен на познаване на процедурите на летище О'Хеър в Чикаго".

Има причина да се търсят хора за толкова нишовата позиция на пилот, който не лети. На основното летище в Чикаго полетите на BA пристигат на Терминал 5, но излитат от Терминал 3. Това създава сложна логистика - още повече и защото на "О"Хеър" е по-ефективно и безопасно самолетите да се придвижват на собствен ход, а не с влекач.

Заплащането е с близо 20% по-ниско от това, което американските авиокомпании дават за реална пилотска работа, но според експерти позицията ще е интересна за опитни специалисти, които наскоро са се пенсионирали или по различни причини не са успели да минат медицинска проверка.

В момента BA изпълнява директни ежедневни полети от "Хийтроу" до Чикаго и планира да разшири предложенията си за дълги разстояния до САЩ и по-далеч. От зимата на 2026 г. компанията ще увеличи полетите до Ню Орлиънс на четири седмично, пътуванията до Балтимор ще станат ежедневни, а до Хюстън ще има 12 полета седмично.

Превозвачът се надява, че до края на тази година ще увеличи мрежата си за дълги разстояния с 9% в международен план чрез увеличаване на броя на предлаганите полети. Също така се добавят две нови директни дестинации - Мелбърн в Австралия и Коломбо в Шри Ланка.