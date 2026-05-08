Преди началото на летния сезон бизнесът в България отново е изправен пред глад за кадри. Компаниите у нас търсят масово служители за туризма и в търговията, показват данните са от месечния анализ на трудовия пазар на най-голямата платформа за кариерно развитие в страната, цитирани от БНР.

Недостигът на кадри в българския туристически сектор е критичен проблем, който се изостря с настъпването на летния сезон. Браншът изпитва остър дефицит на персонал във всички звена — от готвачи и сервитьори до администратори и камериерки.

Намаляват предложенията за работа и в сферата на информационните технологии и администрацията.

Трудовият пазар се пренарежда, като ръстовете в туризма и в търговията компенсират спадовете в специализираните технологични сектори.

Източник: iStock

През април предложенията за работа нарастват в повечето сектори в сравнение с март, но засилено търсене на кадри има в традиционно сезонни отрасли като туризма и търговията заради подготовката на активния сезон и очакваното възстановяване на потребителската активност.

Най-много кадри се търсят за секторите хотелиерство и ресторантьорство - със 17% ръст за производството, където расте с 21% и за търговията и продажбите с 24% повече в сравнение с месец по-рано. В други ключови сектори също се търсят повече кадри, сред тях в здравеопазването, строителството и транспорта.

На този фон в сектори като информационните технологии и администрацията отчитат спадове с повече от 10% В сравнение с година по-рано обявите за работа са намалели с 8 на 100.

Основното решение, което бизнесът и държавата виждат и тази година, за да се реши поне частично гладът за гадри в туристическия сектор, е наемането на работници от трети страни (Киргизстан, Узбекистан, Индия и Непал) .