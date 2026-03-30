През последните години у нас има недостиг на работна сила в някои сектори, предимно при хотелиерство, строителство и други дейности, свързани с услуги и физически труд. Работодатели от тези сектори неведнъж са изказвали мнение, че би могло официалните процедурите по наемане на работници от трети страни (т.е. страни извън ЕС), вкл. издаване на работни визи, да бъдат улеснени.

Освен този поглед на въпроса обаче, има и друг, свързан с наличието на потенциални рискове от наемане на работници от трети страни, стана ясно по време на обсъждания на "кръгла маса", организирана от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) и Институтът за синдикални и социални изследвания и обучение.

В дългосрочен план, наемането на (голям брой) ниско квалифицирани хора от трети страни, би могло да ни "вкара в капана" на по-ниската производителност в дадени сектори, посочи по време на презентацията си икономистът от ЕКИП Георги Вулджев.

Източник: iStock

Той обаче веднага изтъкна, че до момента няма официални и точни данни какъв брой и в кои сектори се наемат чуждестранни работници извън ЕС, както и за какъв период от време - което означава, че в известна степен тезите в презентацията са само индикативни и се опират също така на опита в това отношение на други страни.

По думите на Вулджев, в случай че в даден сектор се наемат повече хора от трети страни с ниска квалификация, те ще получават и по-ниски заплати, а също така във въпросната област (част от) работодателите няма да имат стимул да внедряват високи технологии. Икономистът посочи, че засега този риск е само потенциален и се основава на факта, че само 2-3% от идващите да работят в България хора от трети страни са с висока квалификация.

Като се има предвид, че България е страната в ЕС с най-големи икономически неравенства, то (голямо) нарастване на трудовата миграция, би довело до още по-голямо задълбочаване на неравенствата, а вероятно и до нарастване на сивата икономика у нас, посочи икономистът.

От своя стана, от Института за синдикални и социални изследвания беше посочено, че би трябвало да се обърне внимание на подбора на работната сила от трети страни - което обикновено се прави от агенции в съответните държави - тъй като част от хора всъщност не могат да вършат работата, за която са наети.

А по неофициални данни, около половината от дошлите у нас работници от трети страни, пък заминават за друга страна от ЕС, доста преди да е изтекъл срокът на работната им виза у нас. По посочените причини, вече има случаи, когато представители на някои големи български фирми отиват на място в съответната страна извън ЕС, за да направят подбор на кадри.

Според Агенцията по заетостта обаче, утвърдените от държавата процедури за наемане на работници от трети страни не са "тромави"- особено като се има предвид какви са те в други страни от ЕС - а е необходимо да станат електронни. Беше посочено, че в случай че има междудържавни договори, а не се разчита само на агенции на място, би могло в голяма степен да се избегне наемането на неподходящи кадри.